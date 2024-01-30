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30 января 2024 года 11:30

Рынок акций РФ утром превысил 3190п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидирует "Аэрофлот"

Москва. 30 января. Рынок акций РФ утром во вторник растет по большинству blue chips на смешанных сигналах с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent торгуется в районе $82,4 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3190 пунктов на фоне ослабления рубля, лидируют в росте акции "Аэрофлота".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3191,4 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1124,91 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар стоит 89,43 рубля (+0,45 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,3%), ПАО "Сегежа "Групп" (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи продолжает двигаться в узком боковом диапазоне после отскока от поддержки в районе 3150 пунктов. С наибольшей вероятностью рынок акций продолжит движение вверх до 3200 пунктов. Однако до сих пор нет необходимых катализаторов, которые могли бы способствовать возврату рынка к устойчивому росту хотя бы до 3300 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на торгах в Азии во вторник снизились индексы в Китае, где под давлением остается жилищный сектор после новостей о ликвидации застройщика Evergrande.

Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 3200 и 1145 пунктов соответственно, но в целом импульс к росту на рынке выглядит ограниченным из-за отсутствия единства в настроениях по крупнейшим эмитентам. Ближайшие поддержки для индексов расположены у 3155 и 1120 пунктов.

Нельзя исключать фиксации прибыли по выросшим ранее акциям, таким как "РусГидро", "Яндекс" и "Мосбиржа". Инвесторам в условиях небогатого новостного фонда приходится обращать внимание на отдельные корпоративные истории. Покупки в акциях "Северстали" и "Ростелекома" (MOEX: RTKM) поддерживаются дивидендными ожиданиями, полагает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник останется в верхней части диапазона 3150-3200 пунктов.

В потребсекторе выросли акции "Сегежи Групп" после новостей о том, что компания досрочно погасила облигации на 9 млрд руб. Среди экспортеров интерес могут представлять бумаги "Северстали" - до конца недели может появиться информация по дивидендам компании, отметил аналитик ПСБ.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", во вторник утром внешние настроения на мировых рынках смешанные: китайские индексы просели на фоне ликвидации застройщика China Evergrande. Кроме того, инвесторы занимают осторожную позицию в преддверии подведения в среду итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Технические индикаторы (в частности, стохастический осциллятор), не исключают дальнейшего роста индекса МосБиржи в направлении 3200 пунктов, где расположено ближайшее сопротивление, отмечают аналитики.

"Делимобиль" объявил цену первичного размещения акций (IPO) в диапазоне 245-265 руб., что в целом соответствует справедливой оценке. Данное IPO может быть интересно долгосрочным инвесторам, рассчитывающим на увеличение капитализации и выплату компанией дивидендов в перспективе. Так, CFO компании Наталья Борисова в ходе презентации для аналитиков "Синары" в преддверии IPO заявила, что "Делимобиль" планирует начать выплаты дивидендов, начиная с 2024 года (за 2023 год и за первое полугодие 2024 года).

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,1%, причем обновил максимум Dow Jones (+0,6%, до 38333 пунктов).

Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным, чем предполагалось ранее, отмечает Market Watch. План предусматривает заимствования в размере $760 млрд, что на $55 млрд ниже предыдущих оценок.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о безработице в США за январь.

Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку по итогам заседания 30-31 января, пишет Market Watch.

Эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

В Азии во вторник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng потерял 2,5%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE и CAC40 просели на 0,1-0,3%%, DAX подрос на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

Безработица в Японии в декабре 2023 года снизилась до 2,4% с 2,5% месяцем ранее, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень с января того же года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал изменения безработицы по сравнению с ноябрем.

Инвесторы оценивают статданные и ситуацию вокруг предстоящей ликвидации проблемного китайского девелопера China Evergrande.

Накануне стало известно, что суд Гонконга вынес постановление о ликвидации China Evergrande в рамках дела по иску инвесткомпании Top Shine Global, обвинявшей застройщика в неуплате долга на сумму 863 млн гонконгских долларов ($110 млн).

China Evergrande, долг которой составляет более $300 млрд, объявила о дефолте в конце 2021 года. В марте 2023 года Evergrande представила план реструктуризации долга, предусматривавший обмен облигаций ее зарубежными кредиторами на новые бумаги, но в сентябре компания отказалась от этого плана, заявив о намерении пересмотреть его. Однако договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности не удалось.

Участники рынков опасаются, что негативный эффект от ликвидации девелопера распространится за пределы КНР. При этом власти страны уверяют, что этот риск можно ограничить. Как бы то ни было, пока даже неясно, как ситуация отразится на финансовой системе материкового Китая, отмечает Trading Economics.

В понедельник торги акциями Evergrande в Гонконге были приостановлены, список лидеров падения в составе Hang Seng во вторник возглавили бумаги других застройщиков - Hang Lung Properties и Longfor Group Holdings.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после снижения днем ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $82,37 за баррель (+0,01% и -1,4% накануне), мартовская цена WTI - $76,82 за баррель (+0,1% и -1,6% в понедельник).

В начале недели нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США Джо Байден заявил о причастности к нападению военизированных формирований, связанных с Ираном. В Тегеране такие обвинения отвергли.

В то же время давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу замедления роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, и по поводу мирового спроса в целом, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+8,8%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+6,7% и +5,8% "префы"), ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (+3,4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4% и +4,8% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+3,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+3,1%).

Подешевели акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,7%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-3,4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,4%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,63 млрд рублей (из них 3,34 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,81 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,04 млрд рублей на акции "Северстали").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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