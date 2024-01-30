Рубль может укрепиться во вторник до 88,5 руб./$1 - SberCIB

Рубль может укрепиться до 88,5 руб./$1 во вторник, а котировки нефти, скорее всего, удержатся в диапазоне $82-83/барр., полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в понедельник утром подешевел до более 90 руб./$1, но позже восстановился до 89 руб./$1. Примечательно, что обороты торгов несколько снизились. Похоже, повышенный спрос на валюту, наблюдавшийся последние дни, был удовлетворен, а ее предложение от экспортеров осталось довольно существенным. В этих условиях рубль сегодня может укрепиться до 88,5 руб./$1", - отмечают эксперты инвестбанка.

Баррель Brent подешевел в понедельник на $1,15 до $82,4 - рынки ожидают ответных действий со стороны США в отношении Ирана и сомневаются в эффективности соблюдения сделки ОПЕК+ и снижении предложения нефти в январе. Аналитики ожидают, что во вторник цена Brent может остаться в интервале $82-83 за баррель.

"Минфин объявил во вторник об увеличении предельного объема в обращении трех выпусков ОФЗ-ПД с погашением в 2026-2027 годах на 100 млрд руб. в каждом случае, - пишут эксперты SberCIB. - Ведомство сможет начать доразмещение уже завтра. Эти выпуски оказались под давлением на вторичном рынке, потеряв в цене 0,4-0,6 п. п. В остальном изменения были незначительными. Скорее всего, сегодня ситуация на рынке будет по-прежнему спокойной".

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