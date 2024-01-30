.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Дальнейшее укрепление рубля локально поддержит котировки ОФЗ - ПСБ
.
30 января 2024 года 09:48
Дальнейшее укрепление рубля локально поддержит котировки ОФЗ - ПСБ
Дальнейшее укрепление рубля локально поддержит котировки госбумаг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Кривая ОФЗ в понедельник поднялась на 3-5 б.п. - доходность 10-летних бумаг составила 12,08% годовых, 5-летних - 11,83%, - констатирует эксперт. - Инвесторы проигнорировали резкое укрепление рубля в день уплаты налогов - основное внимание рынка сосредоточено на динамике инфляции и ожидании заседания Банка России в середине февраля. В целом мы сохраняем наш прогноз, ожидая первое снижение ставки не ранее июня. Развитие вчерашнего укрепления рубля локально поддержит котировки госбумаг. Однако до смены риторики ЦБ ожидаем, что доходности госбумаг с фиксированной ставкой будут находиться вблизи текущих уровней (по-прежнему делаем ставку на сохранение доли флоатеров в портфеле на уровне 50%-70%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
.
29 января 2024 года 19:49
Москва. 29 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста большинства blue chips благодаря локальному скачку нефти (Brent протестировала $84 за баррель и сдала назад к $82,5 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся в район 3180 пунктов, при этом в лидерах роста выступили бумаги "РусГидро", обновившие максимум с начала декабря 2023 года на корпоративных новостях. читать дальше
.29 января 2024 года 19:41
Москва. 29 января. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине в единый день уплаты налогов и на фоне дорогой нефти. читать дальше
.29 января 2024 года 19:40
Москва. 29 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились. читать дальше
.29 января 2024 года 19:06
Способность индекса Мосбиржи подняться на неделе выше 3200 пунктов пока под вопросом - "Велес Капитал"
Способность индекса Мосбиржи подняться на неделе выше 3200 пунктов пока под вопросом, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Зарубежные фондовые площадки в понедельник не показывали значительных изменений, ожидая более значимых драйверов движения, которые начнут... читать дальше
.29 января 2024 года 18:46
SberCIB Investment Research подтверждает осторожную оценку акций "Норильского никеля", сообщается в комментарии инвестбанка. "Норникель" опубликовал операционные результаты за 2023 год: компания перевыполнила производственный план по металлам платиновой группы (МПГ): выпуск палладия превысил... читать дальше
.29 января 2024 года 18:04
Курс рубля будет находиться в диапазоне 88-92 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов. "Ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне 88-92... читать дальше
.29 января 2024 года 17:37
Вероятный торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе - 88,5-90,5 руб./$1 - банк Русский Стандарт
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 88,5-90,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Российский рубль отреагировал сдержано на активный рост... читать дальше
.29 января 2024 года 17:00
Акции "Группы Позитив" будут перспективными для покупки после проведения допэмиссии в рамках программы мотивации сотрудников (таргет бумаги на горизонте двенадцати месяцев составляет 2630 рублей за штуку), считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Хейфец. "Компания сообщила о росте... читать дальше
.29 января 2024 года 16:40
"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитика Александра Алексеевского. "Металлургическая компания опубликовала нейтральные операционные результаты за 2023 год. "Норникель" смог перевыполнить собственный план по... читать дальше
.29 января 2024 года 16:17
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4880-4910п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пределах диапазона 4880-4910 пунктов в понедельник, отсутствие значимых релизов, а также смешанная динамика предыдущих торгов не позволяют рассчитывать на выраженное движение котировок в ту или иную сторону, сообщается в материале аналитика Freedom... читать дальше
.29 января 2024 года 15:47
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель" в отсутствие положительных краткосрочных катализаторов, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. "При текущих ценах на металлы и курсе... читать дальше
.29 января 2024 года 15:28
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целью $760 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,88%, стоп-приказ: $594, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Спрос на препараты от ожирения... читать дальше
.29 января 2024 года 15:06
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 89-91 руб./$1 на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов. "Рубль потерял на пошлой неделе порядка 2,5% к доллару США, сместившись к уровню 90 руб./$1. Продажи валюты экспортерами в конце... читать дальше
.29 января 2024 года 14:44
Депозитарные расписки "РусАгро" сохраняют потенциал роста до 1590-1650 руб. за бумагу, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Операционные результаты компании за весь 2023 год и особенно за четвертый квартал мы считаем сильными, - пишет эксперт. - Выручка" Русагро" за 2023 год... читать дальше
.29 января 2024 года 14:23
ЦБ РФ приступит к снижению ключевой ставки не раньше второго полугодия 2024 года, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "ЦБ приступит к снижению ставки не раньше 2-го полугодия. Основным сдерживающим фактором для регулятора будет... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.