Дальнейшее укрепление рубля локально поддержит котировки ОФЗ - ПСБ

Дальнейшее укрепление рубля локально поддержит котировки госбумаг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Кривая ОФЗ в понедельник поднялась на 3-5 б.п. - доходность 10-летних бумаг составила 12,08% годовых, 5-летних - 11,83%, - констатирует эксперт. - Инвесторы проигнорировали резкое укрепление рубля в день уплаты налогов - основное внимание рынка сосредоточено на динамике инфляции и ожидании заседания Банка России в середине февраля. В целом мы сохраняем наш прогноз, ожидая первое снижение ставки не ранее июня. Развитие вчерашнего укрепления рубля локально поддержит котировки госбумаг. Однако до смены риторики ЦБ ожидаем, что доходности госбумаг с фиксированной ставкой будут находиться вблизи текущих уровней (по-прежнему делаем ставку на сохранение доли флоатеров в портфеле на уровне 50%-70%)".

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