Dow Jones обновил рекорд, Brent у $82,6 за баррель

Фондовые индексы США выросли, Dow Jones обновил рекорд. Рынки акций АТР не показывают единой динамики. Нефть слабо дорожает после снижения накануне, Brent у $82,6 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average обновил рекордный максимум.

Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным, чем предполагалось ранее, отмечает Market Watch. План предусматривает заимствования в размере $760 млрд, что на $55 млрд ниже предыдущих оценок.

Публикация обновленной программы заимствований спровоцировала ралли на рынке US Treasuries, которое распространилось и на акции, отмечает аналитик Capitol Securities Management Кент Энгельке.

"Все дело в процентных ставках", - сказал он.

Доходность 10-летних US Treasuries в понедельник опустилась на 7 базисных пунктов, до 4,089% годовых. Опасения, связанные с крупными объемами выпуска казначейских облигаций, были одним из факторов, спровоцировавших подъем доходности десятилетних американских бондов до 16-летнего максимума в октябре прошлого года.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о безработице в США за январь.

Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку по итогам заседания 30-31 января, пишет Market Watch.

Эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

"Федрезерв, который зависит от статданных и которому по-прежнему необходимо подтверждать свою приверженность борьбе с инфляцией, вероятно, воздержится от указаний на снижение ставки в марте, но отметит, что он готов действовать при необходимости, то есть сохранит за собой опциональность", - отмечает аналитик William Blair Ришар де Шазаль.

На этой неделе трейдеры также будут внимательно следить за отчетами американских IT-гигантов, включая Microsoft Corp. (SPB: MSFT), Apple Inc. (SPB: AAPL), Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), а также Meta (SPB: META) Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Акции Amazon.com Inc. подорожали на 1,3% после объявления о разрыве сделки по покупке производителя потребительских роботов iRobot Corp. (SPB: IRBT) Компании совместно приняли решение отказаться от сделки, заключенной в августе 2022 года, не найдя возможности добиться ее одобрения властями Евросоюза.

IRobot объявила, что проведет реструктуризацию, чтобы стабилизировать операции в текущей среде, в том числе сократит 350 рабочих мест. Кроме того, председатель совета директоров и главный исполнительный директор iRobot Колин Энгл покинет свои посты. Временно исполняющим обязанности станет Глен Вайнштейн, занимающий пост исполнительного вице-президента.

Бумаги iRobot подешевели на 8,9%.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) Inc. поднялась на 4,2%. Производитель электромобилей ожидает, что его капиталовложения в текущем году превысят $10 млрд и составят от $8 до $10 млрд в последующие два года, говорится в годовом отчете компании.

Акции владельца сети пиццерий Papa John''s International (SPB: PZZA) подешевели на 0,4% на новости об отставке с 1 марта операционного директора международных операций компании Аманды Кларк.

Также в понедельник стало известно о неожиданной отставке соруководителя инвестиционно-банковского и трейдингового бизнеса Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. Джима Эспозито, проработавшего в банке почти три десятилетия. Бумаги Goldman выросли в цене на 0,7%.

Стоимость акций финтех-компании SoFi Technologies Inc., впервые вышедшей на прибыльный уровень, взлетела на 20%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 224,02 пункта (0,59%) и составил 38333,45 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 36,96 пункта (0,76%) - до 4927,93 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 172,68 пункта (1,12%) и составил 15628,04 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные и ситуацию вокруг предстоящей ликвидации проблемного китайского девелопера China Evergrande.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,6%.

Накануне стало известно, что суд Гонконга вынес постановление о ликвидации China Evergrande в рамках дела по иску инвесткомпании Top Shine Global, обвинявшей застройщика в неуплате долга на сумму 863 млн гонконгских долларов ($110 млн).

China Evergrande, долг которой составляет более $300 млрд, объявила о дефолте в конце 2021 года. В марте 2023 года Evergrande представила план реструктуризации долга, предусматривавший обмен облигаций ее зарубежными кредиторами на новые бумаги, но в сентябре компания отказалась от этого плана, заявив о намерении пересмотреть его. Однако договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности не удалось.

Участники рынков опасаются, что негативный эффект от ликвидации девелопера распространится за пределы КНР. При этом власти страны уверяют, что этот риск можно ограничить.

Как бы то ни было, пока даже неясно, как ситуация отразится на финансовой системе материкового Китая, отмечает Trading Economics.

В понедельник торги акциями Evergrande в Гонконге были приостановлены.

Список лидеров падения в составе Hang Seng во вторник возглавляют бумаги других застройщиков - Hang Lung Properties и Longfor Group Holdings, дешевеющие на 6,7%.

Также заметно сокращается капитализация Shenzhou International Group Holdings (-5,7%), BYD и Xinyi Solar Holdings (-5,4% у обеих), Trip.com (-5,2%), Anta Sports Products (-4,9%), Semiconductor Manufacturing International Corp. (-4,6%), Chow Tai Fook Jewellery Group и NetEase Inc. (SPB: NTES) (-4,1% у обеих).

В свою очередь акции Xinyi Solar Holdings дорожают на 1,7%, China Unicom (Hong Kong) Ltd.- на 1,1%, Link Real Estate Investment Trust и Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp - на 0,6%.

Японский Nikkei 225 поднимается на 0,2%.

Безработица в Японии в декабре 2023 года снизилась до 2,4% с 2,5% месяцем ранее, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень с января того же года.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал изменения безработицы по сравнению с ноябрем.

Заметнее всех в составе Nikkei прибавляют в цене акции Trend Micro (+4,1%). Рыночная стоимость Nitto Denko Corp. увеличивается на 3,8%, Shin-Etsu Chemical - на 3,1%, Renesas Electronics - на 3%, Minebea Mitsumi - на 2,9%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 2,4%, Taiyo Yuden - на 2,3%.

Между тем капитализация Sumitomo Pharma сокращается на 4,2%, Isuzu Motors - на 3%, Fanuc Corp. - на 2,2%, Toppan Holdings - на 2%, Sapporo Holdings, Osaka Gas Co. и Sharp Corp. - на 1,7%.

Акции Toyota дешевеют на 0,7% после новостей о приостановке поставок ряда автомобилей с двигателями, прошедшими ненадлежащее тестирование. При этом эксплуатацию машин можно продолжить, отметила компания по итогам повторной проверки.

На фоне этих новостей инвесторы не придали особого значения рекорду мировых продаж Toyota, нарастившей их в 2023 году на 7,2% - до максимальных в своей истории 11,23 млн.

Южнокорейский индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 набрали 0,3%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после заметного снижения днем ранее.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск составляет $82,64 за баррель, что на $0,24 (0,29%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на $1,15 (1,4%), до $82,4 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,28 (0,36%) и составили $77,06 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $1,23 (1,6%) - до $76,78 за баррель.

В начале прошлой сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США Джо Байден заявил о причастности к нападению военизированных формирований, связанных с Ираном. В Тегеране такие обвинения отвергли.

Некоторые участники рынка опасаются прямого военного столкновения США и Ирана, однако Вашингтон может постараться "сдержать эскалацию и дать ограниченный, локальный ответ на фоне электорального цикла", отметил аналитик XS.com Самер Хасн.

В то же время давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу замедления роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, и по поводу мирового спроса в целом, пишет MarketWatch.