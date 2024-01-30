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30 января 2024 года 09:37

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average обновил рекордный максимум. Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным, чем предполагалось ранее. План предусматривает заимствования в размере $760 млрд, что на $55 млрд ниже предыдущих оценок. Публикация обновленной программы заимствований спровоцировала ралли на рынке US Treasuries, которое распространилось и на акции.

Доходность 10-летних US Treasuries в понедельник опустилась на 7 базисных пунктов, до 4,089% годовых. Опасения, связанные с крупными объемами выпуска казначейских облигаций, были одним из факторов, спровоцировавших подъем доходности десятилетних американских бондов до 16-летнего максимума в октябре прошлого года.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о безработице в США за январь. Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку по итогам заседания 30-31 января. При этом эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные и ситуацию вокруг предстоящей ликвидации проблемного китайского девелопера China Evergrande. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,6%. Вместе с тем японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 набрали 0,3%.

Накануне стало известно, что суд Гонконга вынес постановление о ликвидации China Evergrande в рамках дела по иску инвесткомпании Top Shine Global, обвинявшей застройщика в неуплате долга на сумму 863 млн гонконгских долларов ($110 млн). Участники рынков опасаются, что негативный эффект от ликвидации девелопера распространится за пределы КНР. При этом власти страны уверяют, что этот риск можно ограничить. Как бы то ни было, пока даже неясно, как ситуация отразится на финансовой системе материкового Китая, отмечает Trading Economics. В понедельник торги акциями Evergrande в Гонконге были приостановлены.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после заметного снижения днем ранее. Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,8 за баррель, что на 0,49% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на 1,4%, до $82,4 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,59% и составили $77,23 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на 1,6% - до $76,78 за баррель.

В начале прошлой сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США Джо Байден заявил о причастности к нападению военизированных формирований, связанных с Ираном. В Тегеране такие обвинения отвергли. Некоторые участники рынка опасаются прямого военного столкновения США и Ирана, однако Вашингтон может постараться "сдержать эскалацию и дать ограниченный, локальный ответ на фоне электорального цикла", отметил аналитик XS.com Самер Хасн.

В то же время давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу замедления роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, и по поводу мирового спроса в целом, пишет MarketWatch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 января выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,697 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,013 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос всего на 0,01% и составил 105,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (27-29 января) прибавил 0,09%, поднявшись до 880,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РСХБ БО-09" (+0,61%), "МТС-001P-22" (+0,44%) и "МТС-001P-20" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,45%), "ВЭБ.РФ-21" (-0,41%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Лизинг-трейд" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Размещение выпуска началось 26 января. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов - 15% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 18,47% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения.

МФК "Быстроденьги" 31 января начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 23,1% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% номинала - в дату окончания 42-го купона. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов.

ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) приняло решение продлить размещение облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года до 29 марта или даты размещения последней облигации выпуска. Размещение выпуска облигаций началось в начале декабря 2023 года и планировалось продолжить до 31 января 2024 года или размещения последней облигации выпуска. На текущий момент размещены бумаги на 3 млрд 982,793 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,9% годовых. Размер ставки 2-42-го купонов определяется по формуле - значение ключевой ставки ЦБ, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс премия 0,9% годовых. Таким образом, ставка 2-3-го купонов составляет 16,9% годовых. Купоны ежемесячные. Других выпусков облигаций компании в настоящее время нет.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 26-го купона облигаций серий БО-08 на уровне 16% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 33 года был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего квартального купона - 8,05% годовых. По выпуску 8 февраля предстоит исполнение оферты.

ООО "Финконсалт" установило ставку 25-го купона облигаций серии БО-П02 объемом 14 млрд рублей в размере 14,14% годовых. Эмитент разместил 10-летние бонды в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. В обращении нет других выпусков облигаций компании.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 22-го купона облигаций 1-й серии на уровне 20,77% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Истринская сыроварня" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент разместил 4-летний выпуск облигаций на 150 млн рублей в декабре 2023 года. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Таким образом, ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 18% годовых, купоны ежемесячные. По займу установлена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", входит в "РАТМ Холдинг") приобрело в рамках оферты 6 тыс. 754 облигации серии БО-П03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 2,25% займа. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 300 млн рублей в ноябре 2022 года. Ставка 1-25-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов.

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Опубликовано: /Финмаркет/
 


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