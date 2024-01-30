Текущий ориентир для пары доллар/рубль - 88,5-90,5 руб./$1 - ПСБ

Текущим ориентиром для пары доллар/рубль выступает диапазон 88,5-90,5 руб./$1, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Рубль в понедельник укрепился в условиях увеличенного по сравнению с предыдущими двумя днями предложения иностранной валюты, - отмечает эксперт. - Утром во вторник рубль торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Возможно, что после окончания действия фактора налогового периода сегодня он может оказаться под ограниченным давлением. Ориентируемся на курс доллара в пределах 88,5-90,5 руб./$1. Но с учетом оценки всей совокупности влияющих факторов, полагаем, что оснований для сильного ослабления рубля нет. Помимо высокой цены на нефть, удешевлению препятствуют фундаментальные факторы (меры валютного контроля, высокая ключевая ставка, ограничивающая спрос и продажи валюты Банком России), сохраняющие свое действие".

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