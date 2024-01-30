Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- предварительный ВВП еврозоны за IV кв. 2023 года (13:00МСК);

- индекс потребительского доверия США в январе (18:00 МСК);

- квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Pfizer, Starbucks, General Motors, Electronic Arts;

- совет директоров "ОГК-2" определит цену размещения акций в рамках допэмиссии.

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