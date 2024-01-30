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30 января 2024 года 09:00

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению

Москва. 30 января. Доллар США и юань едва заметно подрастают на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен в ожидании новых сигналов к движению после завершения налоговых выплат января.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,08 руб./$1 (+10,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,9 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,8 коп. - до 12,3725 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта не меняется в условиях первых в этом году налоговых выплат, завершившихся в понедельник, 29 января. Внешний фон остается нейтральным - нефтяные котировки чуть подрастают, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно.

При этом участники глобального рынка ждут первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Итоги двухдневного заседания Федрезерва будут обнародованы вечером в среду. Аналитики в целом уверены, что регулятор сохранит ключевую процентную ставку в текущем диапазоне 5,25-5,5% годовых. Участники рынка особенно ждут пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла, надеясь получить сигналы о дальнейшей траектории ставок.

Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку по итогам заседания 30-31 января, пишет Market Watch.

Эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

"Федрезерв, который зависит от статданных и которому по-прежнему необходимо подтверждать свою приверженность борьбе с инфляцией, вероятно, воздержится от указаний на снижение ставки в марте, но отметит, что он готов действовать при необходимости, то есть сохранит за собой опциональность", - отмечает аналитик William Blair Ришар де Шазаль.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average обновил рекордный максимум.

Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным, чем предполагалось ранее, отмечает Market Watch. План предусматривает заимствования в размере $760 млрд, что на $55 млрд ниже предыдущих оценок.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,56 за баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,96 за баррель, что на 0,23% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Кроме того, участники валютного рынка анализируют заявления представителей российских властей. Годовая инфляция в России начала снижаться во второй половине января, но устойчивость тренда будет понятна через несколько недель, заявил журналистам накануне глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"В принципе цифры последней недели вы видите уже год к году - у нас 7,28-7,3% (годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, на 22 января - ИФ). Давайте подождем, посмотрим несколько недель ближайших, и можно будет сделать выводы", - прокомментировал он вопрос, можно ли говорить о снижении инфляционного давления в РФ на фоне начавшегося замедления годовой инфляции.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,19%, китайский CSI300 снижается на 0,79%, гонконгский Hang Seng - на 1,91%, южнокорейский Kospi растет на 0,08%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,17%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,05%.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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