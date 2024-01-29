Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 29 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,23% от номинала (доходность - 9,98% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,13% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,29% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменились за день, составив 35,82% от номинала (доходность - 14,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 26 базисных пунктов - до 72,83% от номинала (их доходность снизилась на 17 базисных пунктов, составив 18,95% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 11 базисных пунктов, подешевев до 65,08% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 17,74% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 16 базисных пунктов - 64,34% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов, составив 14,22% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 22 базисных пункта, составив 65,06% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник умеренный рост в ожидании важных событий, которые состоятся позже на этой неделе.

Внимание глобальных инвесторов на этой неделе будет направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о безработице в США за январь. Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку по итогам заседания 30-31 января, пишет Market Watch. Эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

"Федрезерв, который зависит от статданных и которому по-прежнему необходимо подтверждать свою приверженность борьбе с инфляцией, вероятно, воздержится от указаний на снижение ставки в марте, но отметит, что готов действовать при необходимости, то есть сохранит за собой опциональность", - отмечает аналитик William Blair Ришар де Шазаль.