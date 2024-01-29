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29 января 2024 года 19:49

Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с бумагами РусГидро на корпоративных новостях

Москва. 29 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста большинства blue chips благодаря локальному скачку нефти (Brent протестировала $84 за баррель и сдала назад к $82,5 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся в район 3180 пунктов, при этом в лидерах роста выступили бумаги "РусГидро", обновившие максимум с начала декабря 2023 года на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3176,61 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1125,22 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 88,95 рубля (-0,79 рубля), в начале торгов курс поднимался до 90,24 руб./$1.

Подорожали акции "РусГидро" (+4,1%, до 0,7874 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

ФАС России разрешила ПАО "РусГидро" обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года, о чем сообщил журналистам член правления компании Роман Бердников в кулуарах Дня энергетики на ВДНХ.

"Запуск ценовой зоны (на Дальнем Востоке - ИФ) и выделение сетевых активов не совсем связаны. ФАС разрешила нам обеспечить выделение до 2025 г. Поэтому мы сейчас считаем различные модели разделения. Дальше ждем официального подтверждения запуска ценовой зоны", - сказал Бердников.

ФАС России заявила весной 2023 года, что разрабатывает план выделения из "РусГидро" электросетевых активов. Компания владеет рядом активов на Дальнем Востоке, который на данный момент входит в неценовую зону энергорынка. С июля 2023 года планируется включение Дальнего Востока во II ценовую зону энергорынка. В то же время закон об электроэнергетике запрещает совмещение деятельности по генерации и передаче электроэнергии.

Как сообщил Polymetal, группа "ИСТ" продала свои 23,9% структуре принадлежащего государству Оман фонда Mars Development and Investment. Теперь эта структура стала крупнейшим акционером Polymetal. Сумма сделки не разглашается. Оценка пакета, исходя из последней цены торгов на бирже Астаны - $554 млн. Представитель группы "ИСТ" Константин Янаков вышел из совета директоров Polymetal. Компания ожидает, что новый акционер выдвинет своего кандидата в совет.

"Норильский никель" в 2024 году планирует выпустить 184-194 тыс. тонн никеля, 334-354 тыс. тонн меди, 2,296-2,451 млн унций палладия и 567-605 тыс. унций платины, сообщила компания в понедельник. Планы по выпуску никеля на 9% ниже итога 2023 года (208,58 тыс. тонн), по палладию - на 12% ниже (2,692 млн унций). Показатели снизятся к 2023 году из-за запланированного на середину года ремонта печи взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода, который компания переносила два года из-за проблем с поставкой оборудования.

Подешевели в понедельник акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,6% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций начал торги в понедельник с импульса вверх, чему способствовали подросшие цены на нефть, а также спрос инвесторов, отложенный с конца предыдущей недели из-за опасений реализации рисков в выходные. В течение дня оптимизм покупателей угас в свете укрепления рубля и ухода в "минус" нефтяных котировок.

Волатильность цен на нефть остается повышенной и связанной в основном с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. В частности, сообщалось, что йеменские хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе, но позже власти США опровергли факт атаки. Внешний фон был не самым оптимистичным. Ощутимо просели китайские индексы, в том числе реагируя на новости о ликвидации ранее объявленного банкротом гиганта-застройщика КНР Evergrande.

Во вторник из важной экономической статистики интерес представляет оценка ВВП еврозоны за IV квартал, индекс доверия потребителей в США. На глобальных рынках инвесторы могут на время занять выжидательную позицию перед заседанием ФРС. В России совет директоров "ОГК-2" (MOEX: OGKB) определит цену размещения акций в рамках допэмиссии. Прогноз по индексу МосБиржи на 30 января - 3125-3225 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global (FFG) Натальи Мильчаковой, фондовый рынок и рубль завершили торги в "зеленой зоне".

Индекс МосБиржи вырос на корпоративных новостях и ожиданиях сильных финансовых результатов "голубых фишек" по итогам 2023 года, а укрепление рубля позволило возобновить рост индексу РТС.

Рост акций "РусГидро" вызван известиями, что ФАС разрешила компании выделить из своей структуры электросетевые активы до 2025 года. Как известно, российское законодательство об электроэнергетике запрещает совмещение в одной и той же компании деятельности по генерации и передаче электроэнергии, поэтому электросетевое хозяйство Дальнего Востока, находящееся в структуре "РусГидро" еще до принятия этого закона, для компании является непрофильным бизнесом. Компания планирует переход к рыночному ценообразованию, в связи с чем она давно собиралась выделить сетевые активы, которые пока не входят в зоны энергорынка на коммерческих условиях. Теперь, согласно заявлениям руководства компании, в "РусГидро" прорабатываются разные варианты выделения дальневосточных сетевых активов, отмечает аналитик.

Несколько лет назад претендентом на покупку сетевых активов "РусГидро" назывался холдинг "Россети", но пока официального подтверждения этой информации не было. Однако в понедельник рост "лучше рынка" одновременно с "РусГидро" показали акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) и "Россетей" (MOEX: FEES) - это может означать, что рынок ожидает некоей инвестиционной идеи в отрасли электроэнергетики, которая может быть связана с Дальним Востоком, считает Мильчакова.

Во вторник индекс МосБиржи, скорее всего, останется в коридоре 3100-3200 пунктов, заключила представитель FFG.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, ситуация в индексе МосБиржи в целом не изменилась, индикатор остается в рамках узкого нисходящего диапазона, хотя и сдвинулся к верхней его границе. Тем не менее, значимых причин для роста у рынка сейчас немного, а фундаментальные факторы скорее сдерживают рост (крепкий рубль, жесткая монетарная политика ЦБ, а также привлекательные ставки по консервативным инструментам).

Текущая неделя будет достаточно насыщенной. В среду завершится первое в этом году заседание ФРС США, от которого ждут комментариев относительно будущей монетарной политики, учитывая недавнюю статистику по замедлению инфляции PCE в декабре. Сдерживающим же фактором для снижения ставки ФРС является низкая безработица и сохраняющиеся высокие темпы роста экономики США, которые остаются проинфляционными факторами.

Нефть Brent торгуется вблизи максимума прошлой недели. Оптимизм на нефтяном рынке обусловлен сильными статистическими данными из США, а негативным фактором, спровоцировавшим коррекцию цен в понедельник, стало постановление о ликвидации крупнейшей китайской компании-девелопера China Evergrande. Данный сигнал указывает на слабость второй экономики мира, что косвенно указывает на возможное снижение спроса на нефть, считает Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "РусГидро" в понедельник подскочили на новостях о разрешении ФАС обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года. Сообщения поддержали и другие бумага сектора. "РусГидро" в среду планирует опубликовать операционные результаты за IV квартал, которые должны дать ориентиры в отношении возможного уровня итоговых годовых дивидендов. За 2022 год дивидендная доходность "РусГидро" составила чуть менее 6%, отмечает аналитик.

Акции "Мечела" пока не смогли восстановить восходящий импульс из-за новостей о возможном усилении налоговой нагрузки в отрасли, бумаги корректируются с достигнутых в январе локальных максимумов, отметила Кожухова.

"РусАгро" (MOEX: AGRO) в начале недели сообщила об увеличении выручки в IV квартале почти в 1,8 раза (до 122,462 млрд руб.), а за весь 2023 год выручка увеличилась на 20% (до рекордных 310,218 млрд руб.).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отступили от сопротивлений $84,5 и $79,5 за баррель соответственно в рамках коррекции. Котировки впервые за несколько недель попытались выйти из бокового диапазона, после чего столкнулись с фиксацией прибыли, в рамках которой сняли образовавшуюся перекупленность. В целом краткосрочные позитивные сигналы по фьючерсам сохраняются при их положении выше $79 и $74 за баррель (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Важным "бычьим" фактором для цен по-прежнему остается напряженность на Ближнем Востоке, которая на данный момент лишь усиливается, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС вновь смотрят в район сопротивлений 3200 и 1150 пунктов соответственно, но оживление на рынке в начале недели произошло во многом благодаря некоторым корпоративным историям и динамике рубля. Способность индикатора МосБиржи на неделе подняться выше 3200 пунктов пока под вопросом, полагает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX просели на 0,2-0,3%, CAC 40 вырос на 0,1%), стабильны Штаты (индексы к 18:50 МСК изменились менее чем на 0,1%).

Китай просел в акциях технологических компаний и представителей здравоохранения, сообщает Trading Economics.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в декабре увеличилась на 16,8% относительно того же месяца годом ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Подъем был зафиксирован по итогам пятого месяца подряд. Тем не менее, в целом за 2023 год показатель снизился второй год подряд - на 2,3%.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены скорректировались вниз после подъема на новостях о гибели американских военных в Иордании в результате атак беспилотников.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,55 за баррель (-1,2% и +1,4% в пятницу), мартовская цена WTI - $77,03 за баррель (-1,3% и +0,8% в пятницу).

По итогам минувшей недели цена Brent выросла на 6,4%, рекордными темпами с середины октября, WTI - на 6,5%, максимально с начала сентября.

США сообщили об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и составило 499 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 119.

Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что нефтяной рынок сейчас сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, ситуация контролируемая.

По словам Новака, РФ уже выполнила свои добровольные обязательства по сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с в первом квартале 2024 года по сравнению с маем-июнем 2023 года. "Конечно, мы вышли (на сокращение в 500 тыс. б/с - ИФ)", - сказал он.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+21,8%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+7,4%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+7% и +13,2% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+6,9%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+4,2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+4,1% и +4,8% "префы").

Подешевели акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,8%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-2,9%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-2,5%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-2,2%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-2,2%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,67 млрд рублей (из них 6,64 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 4,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,86 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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