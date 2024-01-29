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29 января 2024 года 19:41

Рубль в понедельник вырос на фоне единого дня уплаты налогов

Москва. 29 января. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине в единый день уплаты налогов и на фоне дорогой нефти.

Курс доллара США составил 88,98 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 76,25 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,13 руб./EUR1, подешевев на 1,29 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 99,76 копейки, до 92,19 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 13,25 копейки - до 12,35 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в понедельник вырос к основным мировым валютам на фоне высоких цен на нефть и благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность в первый в этом году единый день уплаты налогов. Он пришелся на этот понедельник, 29 января. Кроме того, поддержку рублю продолжают оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила.

Участники рынка анализируют заявления представителей российских властей. Годовая инфляция в России начала снижаться во второй половине января, но устойчивость тренда будет понятна через несколько недель, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"В принципе цифры последней недели вы видите уже год к году - у нас 7,28-7,3% (годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, на 22 января - ИФ). Давайте подождем, посмотрим несколько недель ближайших, и можно будет сделать выводы", - прокомментировал он вопрос, можно ли говорить о снижении инфляционного давления в РФ на фоне начавшегося замедления годовой инфляции.

Участники глобального рынка ждут первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Итоги двухдневного заседания Федрезерва будут обнародованы вечером в среду. Аналитики в целом уверены, что регулятор сохранит ключевую процентную ставку в текущем диапазоне 5,25-5,5% годовых. Участники рынка особенно ждут пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, надеясь получить сигналы о дальнейшей траектории ставок.

Рынок оценивает вероятность снижения стоимости заимствований в марте в 48%, тогда как в конце прошлого года эта оценка составляла 86%, по данным CME FedWatch.

В пятницу стало известно, что индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (PCE Core) в декабре вырос на минимальные почти за три года 2,9% по сравнению с 3,2% месяцем ранее. Рынок в среднем ожидал подъема ключевого для Федрезерва индикатора инфляции на 3%.

"Курс рубля продолжает находиться в спрогнозированном нами торговом диапазоне - 87,5-92,5 за доллар. В ближайшее время мы ожидаем его плавное перемещение к верхней границе данного коридора в связи с окончанием налоговых выплат. Дальнейшее фундаментальное движение курса будет определяться судьбой программы принудительной продажи валютной выручки экспортерами", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"В понедельник проходили выплаты по основным налоговым платежам. Рубль на этом фоне получал поддержку и укреплялся в первой половине дня. Так, пара "доллар-рубль" опускалась ниже 89,4 руб./$1 после закрытия предыдущей недели на уровне 89,7 руб./$1. Китайский юань в ходе торгов корректировался ниже 12,42 руб. против закрытия пятницы вблизи 12,5 руб. Во второй половине дня основные валютные пары стабилизировались в узком диапазоне, и на рынке было заметно сокращение активности после окончания перечислений средств в бюджет. В ближайшие дни и в начале нового месяца в отдельные периоды не исключено "проседание" российской валюты. Однако обязательные продажи валютной выручки и увеличенный объем продаж валюты ЦБ должны уберечь рубль от заметного ослабления и резких колебаний после окончания налогового периода", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта в понедельник вернулась в район 90 по отношению к доллару США. На прошлой неделе российская валюта ослабла по отношению к доллару США. Налоговый период фактически уже пройден, и он не смог обеспечить значительного преимущества национальной валюте. На текущей неделе дополнительные продажи валюты уходят с рынка, что может оказать локальное давление на котировки рубля. Тем не менее, значительного ослабления рубля не ожидается. Жесткая монетарная политика Банка России, обязательная продажа части валютной выручки экспортерами, а также продажа валюты ЦБ в рамках зеркалирования инвестиционных сделок из ФНБ удержат рубль от значительного снижения", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США, так как это снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $82,75 за баррель, что на 0,96% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,97%, до $77,25 за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent выросла на 6,4%, рекордными темпами с середины октября, WTI - на 6,5%, максимально с начала сентября.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 января на 9,31 копейки, до 89,609 руб./$1, и уменьшил курс евро на 11,68 копейки, до 96,9777 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 18,96 копейки по отношению к пятнице и составил 89,5919 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, опустился на 5,29 копейки и составил 89,4949 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 194,68 млн, из которых $335,66 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $859,02 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,84 копейки, до 96,9577 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 24,23 копейки, до 96,9197 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR505,158 млн, из которых EUR237,489 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR267,669 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 января опустилась на 26 базисных пунктов - до 15,74% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в понедельник на 4 базисных пункта - до 15,57% годовых, на три месяца - поднялась относительно пятницы на 10 базисных пунктов, до 15,37% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 12 базисных пунктов, до 13,81% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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