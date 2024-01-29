SberCIB подтверждает осторожную оценку акций Норникеля

SberCIB Investment Research подтверждает осторожную оценку акций "Норильского никеля", сообщается в комментарии инвестбанка.

"Норникель" опубликовал операционные результаты за 2023 год: компания перевыполнила производственный план по металлам платиновой группы (МПГ): выпуск палладия превысил верхнюю границу прогноза на 5%, платины - на 3%, отмечается в комментарии. Производство никеля и меди соответствовало ожиданиям компании. Прогноз на 2024 год предполагает дальнейшее снижение производства всех металлов.

"Сокращение производства в 2024 году превышает наши прогнозы (мы ожидали стабильной динамики), однако это может помочь сбалансировать рынки металлов (прежде всего палладия) и поддержать цены, - пишут аналитики Мария Мартынова и Андрей Карагодин. - Мы сохраняем осторожный взгляд на компанию, учитывая неблагоприятную конъюнктуру цен на основные металлы. По итогам 2024 года свободный денежный поток "Норникеля", скорее всего, будет скромным, а его доходность не превысит 5%. Следовательно, есть высокие риски для выплаты дивидендов".

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