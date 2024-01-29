Курс рубля будет находиться в диапазоне 88-92 руб./$1 в краткосрочной перспективе - УК " Первая"

Курс рубля будет находиться в диапазоне 88-92 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов.

"Ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне 88-92 руб./$1. С одной стороны, на текущей неделе завершается налоговый период, и повышенный спрос на иностранную валюту предъявляют, по всей видимости, физические лица. С другой стороны, поддержку рублю могут оказать растущие цены на нефть (на прошлой неделе Brent выросла на 5%), сохраняющиеся продажи валюты со стороны экспортеров и ЦБ, а также повышенные рублевые ставки", - отмечает аналитик.

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