Вероятный торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе - 88,5-90,5 руб./$1 - банк Русский Стандарт

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 88,5-90,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль отреагировал сдержано на активный рост нефтяных цен, - пишет эксперт. - Поддержку курсу национальной валюты способен оказать пик налоговых выплат. При этом в текущем году она может быть не столь заметна как ранее, поскольку, как известно, расчеты за свыше 40% российского экспорта идут за рубли. Между тем стабильности курсу евро способно добавить решение Европейского центрального банка сохранить ключевые процентные ставки без изменения, оценив среднесрочные перспективы инфляции. При этом волатильности европейской валюте могут привнести свежие данные, свидетельствующие об ухудшении делового климата в Германии. Тем временем в пользу доллара - текущие показания по снижению инфляции на фоне заметного роста экономики в США. Подобное, кстати, в перспективе может поспособствовать снижению ставки Федрезервом".

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