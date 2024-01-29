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29 января 2024 года 16:40
"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены бумаг Норникеля
"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитика Александра Алексеевского. "Металлургическая компания опубликовала нейтральные операционные результаты за 2023 год. "Норникель" смог перевыполнить собственный план по производству палладия и платины в прошлом году, однако это было ожидаемо с учетом ранее опубликованных данных. Прогноз эмитента по объему производства ключевых металлов на 2024 год оказался ниже наших ожиданий. Отчасти это связано с проведением плановых ремонтных работ. Также компания отметила, что в 2024 году риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, сохранятся и будут оказывать негативное влияние на операционную деятельность. Цены на никель и палладий снижались на протяжении последнего года. Хотя мы ожидаем их постепенное восстановление в долгосрочной перспективе, пока не видим явных драйверов для роста в ближайшие месяцы, - пишет эксперт. - Одним из позитивных факторов для "Норникеля" остается будущее дробление акций, о котором компания объявила в конце прошлого года. На каждую акцию в портфеле акционеры получат 100 бумаг, цена при этом снизится соответственно. Дробление планируют провести со второго по восьмое апреля 2024 года, в этот период акции компании не будут торговаться на бирже. Затем они станут доступнее для инвесторов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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