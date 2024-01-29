"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку бумаг Норникеля

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель" в отсутствие положительных краткосрочных катализаторов, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"При текущих ценах на металлы и курсе рубля бумаги торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 8,6x (примерно на 60% выше исторического уровня) - самая высокая оценка в горно-металлургическом секторе", - указывают эксперты.

"Эмитент раскрыл сильные операционные результаты за 4К23. В частности, в прошлом году компания перевыполнила план выпуска металлов платиновой группы (+6-8% против прогноза) и меди (+17%), как мы и ожидали. Производство никеля в 4К23 выросло на 5% г/г на фоне поступления дополнительных объемов "файнштейна" из Заполярного филиала. Производство меди также увеличилось на 5% г/г за счет ввода парка ванн на электролизе и оптимизации технологических процессов. Между тем выпуск МПГ снизился на 15-17% г/г вследствие изменений в структуре сырья, - отмечают аналитики канала. - "Норникель" представил прогноз на 2024 год - ожидается снижение производства никеля на 9% г/г на фоне запланированного на середину 2024 года ремонта печи Надеждинского металлургического завода. Выпуск МПГ также может сократиться на 12% г/г. Хотя мы считаем производственный план на 2024 год консервативным и ожидаем производство ближе к верхней границе плана, он все же ниже нашего прогноза".

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