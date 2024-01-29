Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 89-91 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 89-91 руб./$1 на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"Рубль потерял на пошлой неделе порядка 2,5% к доллару США, сместившись к уровню 90 руб./$1. Продажи валюты экспортерами в конце месяца не смогли поддержать курса рубля: по всей видимости, в январе дисконт на российскую нефть продолжил расти. В конце недели Минфин опубликует данные по средней цене российской нефти в январе. В случае расширения дисконта можно ожидать роста продаж валюты на рынке в следующем месяце. На текущей неделе прогнозируем колебания рубля в коридоре 89-91 руб./$1 с большей вероятностью укрепления к нижней границе коридора", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.