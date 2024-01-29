Бумаги РусАгро сохраняют потенциал роста до 1590-1650 руб. - Freedom Finance Global

Депозитарные расписки "РусАгро" сохраняют потенциал роста до 1590-1650 руб. за бумагу, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Операционные результаты компании за весь 2023 год и особенно за четвертый квартал мы считаем сильными, - пишет эксперт. - Выручка" Русагро" за 2023 год увеличилась на 20% г/г, достигнув 310,218 млн руб. Значимый вклад в итоговый показатель внес результат за четвертый квартал, в котором выручка агрохолдинга поднялась на 76% г/г, до 122,462 млн руб. Позитивную динамику продемонстрировали все сегменты бизнеса компании".

Крупнейшим бизнесом компании остается масложировой с долей в общем объеме производства 40%, подчеркивает Чернов. Наиболее перспективным с точки зрения дальнейшего роста выручки, по его мнению, выглядит направление свиноводства. Объемы продаж мяса и продуктов его переработки должны увеличиться, поскольку последствия вспышки АЧС в Приморском крае уже устранены. Основным позитивным драйвером для выручки этого сегмента послужат поставки свинины в Китай, которые должны начаться в первом квартале 2024 года.

"Потенциал роста депозитарных расписок "РусАгро" находится в пределах 8-12%, ожидаю достижения ими диапазона 1590-1650 руб.", - заключает стратег инвесткомпании.

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