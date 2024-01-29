"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг Polymetal на Мосбирже

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг Polymetal на Московской бирже, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Polymetal сообщил, что группа "ИСТ" Александра Несиса продала свою долю в компании (23,9% уставного капитала) структуре государственного фонда Омана - Mars Development and Investment (дочерняя организация Maaden International Investment). Стоимость сделки не разглашается. По словам исполнительного директора Polymetal, новый акционер подтвердил поддержку стратегии золотодобытчика, которая предполагает продажу российских активов и дальнейшее развитие производства в Казахстане и в центральноазиатском регионе. Считаем, что сделка не затрагивает интересы миноритариев - изменение структуры акционеров нейтрально для настроений рынка", - пишут аналитики.

Эксперты телеграм-канала сохраняют осторожный взгляд на акции Polymetal на Мосбирже, которые продолжают торговаться с премией от 10% к бумагам на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX), что выглядит фундаментально необоснованно. Основной фокус остается на условиях продажи российской части бизнеса (компания пока не раскрывала деталей по сделке).

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