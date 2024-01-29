Справедливая доходность нового выпуска бондов Русала серии 001P-06 составляет 6,9-7% - инвестбанк Синара

Справедливая доходность нового выпуска облигаций МКПАО "ОК Русал" серии 001P-06 объемом не менее 500 млн юаней со сроком обращения 2,5 года находится на уровне 6,9-7% годовых, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

"ОК Русал" планирует 1 февраля начать сбор заявок на юаневые облигации серии БО-001Р-06 объемом не менее 500 млн юаней. Срок обращения - 2,5 года, купонный период - 91 день. Предварительная дата начала размещения - 7 февраля. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, с возможностью выплат в рублях по решению эмитента или по запросу инвесторов. Ориентир по ставке купона - 7,25-7,5% годовых (доходность на уровне 7,45-7,71% годовых). Близкий по дюрации выпуск юаневых облигаций ОК РУСАЛ БО-001Р-05 сейчас торгуется с доходностью около 6,8% годовых. На наш взгляд, с учетом небольшой разницы в дюрации справедливая доходность нового выпуска находится в районе 6,9-7% годовых", - пишет эксперт инвестбанка.

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