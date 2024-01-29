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29 января 2024 года 11:45

Рынок акций РФ утром превысил 3170п по индексу Мосбиржи на выросшей нефти, лидирует "Газпром нефть"

Москва. 29 января. Рынок акций РФ утром в понедельник возобновил подъем вслед за подорожавшей нефтью (Brent протестировала $84 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке; индекс Мосбиржи превысил 3170 пунктов во главе с бумагами "Газпром нефти".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3174,03 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1114,44 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 89,69 рубля (-0,05 рубля), в начале торгов курс поднимался до 90,24 руб./$1.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Как сообщил Polymetal (MOEX: POLY), группа "ИСТ" продала свои 23,9% структуре принадлежащего государству Оман фонда Mars Development and Investment. Теперь эта структура стала крупнейшим акционером Polymetal. Сумма сделки не разглашается. Оценка пакета, исходя из последней цены торгов на бирже Астаны, - $554 млн. Представитель группы "ИСТ" Константин Янаков вышел из совета директоров Polymetal. Компания ожидает, что новый акционер выдвинет своего кандидата в совет.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на рынке акций РФ можно ожидать оптимистичного начала недели по причине не только легкого ослабления рубля, но и продолжающегося процесса реинвестирования полученных дивидендов, которые постепенно приходят на рынок.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", боковик, сложившийся на рынке после достижения ранее индексом МосБиржи уровня сопротивления 3200 пунктов, может сохраниться и на текущей неделе - все будет зависеть от наличия (или отсутствия) катализаторов, необходимых для определения дальнейшей динамики в краткосрочном периоде. При этом в понедельник у рынка есть все шансы подрасти на фоне роста стоимости нефти. Инвесторы ожидают выхода операционных результатов "Норникеля" и данных по отгрузкам ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI растут на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и смерти американских военных на военной базе США в Иордании, цены держат курс на отметки $84,5 и $79 за баррель соответственно (максимумы с конца ноября). Из событий этой недели можно отметить заседание ОПЕК+, изменений квот добычи на котором, впрочем, не ожидается.

В российских компаниях продолжается реструктуризация, которая на прошлой неделе привела, в частности, к скачку акций "Яндекса". В ближайшие дни в РФ также будут ждать итоговых результатов за 2023 год "РусГидро", ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) и "Северстали".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в понедельник индекс МосБиржи может достичь отметки 3200 пунктов. "Предпочтение отдаем акциям нефтегазовых компаний, которые должны стать драйвером роста для всего рынка на фоне дорожающей нефти. Также интересно смотрятся бумаги ИТ-компаний", - отмечает аналитик.

В секторе финансов расписки TCS Group, вполне вероятно, уже достигли локального минимума после сильного падения, связанного с предстоящей редомициляцией.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в ближайшие дни можно ожидать повышенного интереса к бумагам металлургов. По данным World Steel Association, выплавка стали в России вернулась на уровень 2021 года (76 млн тонн) и по итогам 2023 года составила 75,8 млн тонн. В понедельник ожидаются производственные результаты "Норникеля". Повышенной волатильности нельзя исключать в бумагах "Русагро" (MOEX: AGRO), которая раскроет операционные результаты за IV квартал и 2023 год.

На нефтяном рынке трейдеры продолжают следить за событиями в Красном море. Под атакой хуситов оказался танкер Trafigura, который перевозил российское топливо. Рост напряженности способствовал росту нефтяных котировок выше $80 за баррель. Сохранение напряженности поддержит нефтяные котировки на высоком уровне в ближайшее время, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в пятницу индексы изменились на 0,1-0,4%, участники рынка оценивали макроэкономические данные по американской экономике и отчетность крупных компаний. Обновил максимум Dow Jones (+0,1%, до 38109 пунктов), просел S&P 500 (-0,1%, прервав 6-дневный рост, в течение которого индикатор обновлял максимумы).

По данным Минторга США, доходы населения страны в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев увеличились на 0,7%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,4%.

В том же отчете говорится, что индекс потребительских цен (индекс PCE) в декабре повысился на 0,2% относительно ноября и на 2,6% к декабрю предыдущего года. В обоих случаях динамика совпала с оценками аналитиков. Помесячный рост индекса PCE зафиксирован впервые за три месяца, а подъем в годовом сопоставлении остается самым медленным с начала 2021 года.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился в годовом выражении до минимальных почти за три года 2,9% с 3,2% месяцем ранее. Рынок в среднем ожидал подъема на 3%. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

В Азии в понедельник преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC40 вырос на 0,1%, FTSE, DAX просели на 0,1-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются в пределах 0,1%).

Китай просел на акциях технологических компаний и представителей здравоохранения, сообщает Trading Economics.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в декабре увеличилась на 16,8% относительно того же месяца годом ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Подъем был зафиксирован по итогам пятого месяца. Тем не менее, в целом за 2023 год показатель снизился второй год подряд - на 2,3%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на новостях о гибели американских военных в Иордании в результате атак беспилотников.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $84,04 за баррель (+0,6% и +1,4% в пятницу), мартовская цена WTI - $78,44 за баррель (+0,6% и +0,8% в пятницу).

По итогам минувшей недели цена Brent выросла на 6,4%, рекордными темпами с середины октября, WTI - на 6,5%, максимально с начала сентября.

Военные США сообщили об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и составило 499 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 119.

Тем временем, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что нефтяной рынок сейчас сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, ситуация контролируемая.

По словам Новака, РФ уже выполнила свои добровольные обязательства по сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с в первом квартале 2024 года по сравнению с маем-июнем 2023 года. "Конечно, мы вышли (на сокращение в 500 тыс. б/с - ИФ)", - сказал он.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+9,7% и +11,3% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+6,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+6%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) (+4,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+3,7%).

"Русагро" (+1,5% расписки), один из ведущих агрохолдингов РФ, в IV квартале 2023 года увеличила выручку на 76%, до 122,462 млрд рублей, сообщила компания. Годовая выручка выросла на 20%, до 310,218 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-2,6%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-2,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,65 млрд рублей (из них 3,09 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,23 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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