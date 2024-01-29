Высоки риски ослабления рубля в понедельник до 90 руб./$1 и выше - банк "Санкт-Петербург"

Высоки риски временного ослабления рубля в понедельник до 90 руб./$1 и выше, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе ослабился даже на фоне налогового периода - экспортеры могли заранее продать большую часть валютной выручки необходимой для уплаты налогов. В моменте на рубль давление может оказывать и временное падение экспорта нефтепродуктов после аварий на ряде российских НПЗ. Сегодня курс USD/RUB находится у 89,8 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В понедельник налоговый период окончательно завершится, и курс USD/RUB рискует на время уйти выше 90 руб./$1", - отмечают эксперты.

Цены на нефть смогли заметно вырасти по итогам недели. По мнению аналитиков банка, поддержку котировкам оказали данные о максимальном с августа недельном снижении запасов нефти в США, дополнительное стимулирование экономики КНР, сильная экономическая статистика в США и геополитический новостной фон. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $83,8/барр. В отсутствии особо негативных сюрпризов с заседания ФРС котировки могут остаться выше $81,5/барр., считают стратеги банка "Санкт-Петербург".

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