Рубль, возможно, ослабнет до 90,6 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Курс валютной пары доллар/рубль может закрепиться на уровне 90,6 руб./$1 по итогам торговой сессии понедельника, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Похоже, что спрос на иностранную валюту остается повышенным после сообщения о том, что стратегическим предприятиям могут предоставить право на покупку активов у иностранцев без спецразрешения. При этом предложение валюты от экспортеров может быть невелико: налоговые выплаты пройдут в понедельник, и у большинства экспортеров, вероятно, уже есть средства в рублях для этих платежей", - отмечают эксперты инвестбанка в обзоре.

"Нефть растет в цене из-за геополитической напряженности. В пятницу баррель марки Brent подорожал на $1,12 - до $83,55. Вечером пятницы йеменские хуситы нанесли удар по танкеру в Аденском заливе, и на борту начался пожар. Это наиболее серьезный инцидент в Красном море за последние два месяца, угрожающий поставкам нефти. Мы полагаем, что котировки нефти марки Brent в понедельник удержатся около $84 за баррель", - указывают в SberCIB.

"На рынке госдолга волатильность остается низкой. ОФЗ с фиксированным купоном в пятницу продолжили торговаться в узком диапазоне, несмотря на последние позитивные данные по инфляции и инфляционным ожиданиям населения. Сдерживающим фактором для спроса могло быть ослабление рубля. Из-за этого в начале текущей недели доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов перед еженедельными аукционами Минфина", - пишут аналитики в материале.

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