Вероятно некоторое усиление позиций рубля в понедельник - ПСБ

Вероятно некоторое усиление позиций рубля в понедельник, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Рубль ослабел в пятницу до уровня первых рабочих дней января - к закрытию торгов доллар стоил 89,7 руб., юань - 12,5 руб., - напоминает эксперт. - Утром в понедельник доллар пытался торговаться выше отметки 90 руб./$1, но сегодня последний день налогового периода, поэтому мы ожидаем роста предложения валюты в первой половине дня и усиление позиций рубля. Ориентируемся, что доллар может торговаться в пределах 88,5-90,5 руб./$1. Во вторник он может оказаться под некоторым давлением после окончания налогового периода, но основные фундаментальные факторы, поддерживающие рубль (меры валютного контроля, высокая ключевая ставка, ограничивающая спрос и продажи валюты Банком России) сохраняют свое действие, а цена на нефть Brent вернулась в диапазон $80-85 за баррель. Все это дает нам возможность оценивать текущий потенциал ослабления как ограниченный и позитивно оценивать перспективы рубля в обозримом будущем".

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