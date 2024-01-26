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26 января 2024 года 20:12

Рынок акций РФ на неделе сохранил коррекционные настроения после роста в начале года

Рынок акций РФ в третьей декаде января сохранил коррекционные настроения из-за выборочной фиксации прибыли игроками после активного роста в начале года, сдерживали покупателей ожидания новых антироссийских санкций ЕС. Внешние фондовые площадки, тем временем, сохраняли "бычий" настрой благодаря снижению опасений общемировой рецессии, также выросла нефть (Brent обновила максимум с начала года, протестировав $82 за баррель).

В период с 22 по 26 января индекс МосБиржи снизился на 0,1% и составил 3163,21 пункта, индекс РТС потерял 1,8% и достиг 1109,95 пункта на фоне роста доллара до 89,78 руб./$1 (+1,58 рубля) и подорожавшей нефти Brent до $82,4 за баррель (+4,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста вместе с подорожавшей нефтью (Brent превысила $79,5 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3170 пунктов во главе с бумагами самой "Мосбиржи" (+3,5%) и "Северстали" (+3,1%). Во "втором эшелоне" упали расписки Qiwi (-14,7%) на корпоративных новостях.

Компания Qiwi после завершения сделки по продаже российских активов планирует осуществить обратный выкуп своих американских депозитарных акций (ADS) с NASDAQ и Московской биржи. Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций согласно кипрскому законодательству (или 6 млн 271,297 ADS). При этом максимальная цена выкупа бумаг Qiwi на "Мосбирже" не превысит 581 руб. за штуку (средняя цена за последние 12 месяцев).

Народный банк Китая в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

На нефтяном рынке в понедельник цены вернулись к росту после локального снижения на новостях о возобновлении добычи на крупнейшем ливийском месторождении Аш-Шарара (объем добычи 300 тыс. б/с). Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

Во вторник рынок акций РФ провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и умеренно просевшей нефти (Brent опустилась ниже $80 за баррель); индекс МосБиржи закрепился выше 3175 пунктов за счет ослабления рубля и роста бумаг "Газпрома" (+0,7%), а лидерами роста выступили акции "ФСК-Россети" (+3,6%).

МКАО "Яндекс" (+0,7%), зарегистрированное в САР в конце прошлого года, стало владельцем 99,999% ООО "Яндекс" - основной операционной компании "Яндекса" в РФ. Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 22 января.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам январского заседания, как и предполагали аналитики.

Поддержку нефтяным котировкам продолжала оказывать напряженность в Красном море. Участники рынка полагают, что проблемы для судоходства в регионе сохранятся в течение долгого времени.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз, несмотря на подросшую нефть (Brent вечером поднялась к $80 за баррель на статистике о запасах в США) и позитивные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 3160 пунктов, при этом лидерами снижения и по оборотам торгов выступили акции "Мечела" (-2,1%), а лидерами роста - акции "Мобильных телесистем" (+1,2%) в ожидании IPO МТС-банка и на новостях о продаже 100% бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited.

Продолжилось снижение расписок Qiwi (-6,7%) на фоне новостей, что МосБиржа переведет эти бумаги из первого уровня листинга в третий с 29 января в связи с продажей российского бизнеса группы. Акции угольных компаний ("Мечел", "Распадская") продолжили падение на фоне рисков усиления налоговой нагрузки на отрасль. X5 Retail Group (+0,8%, до 2314 рублей) в среду представила позитивные операционные результаты за IV квартал и весь 2023 год: выручка за год увеличилась на 20,6% (до 3,14 трлн руб.), а в IV квартале - на 24,7% (до 877,97 млрд руб.).

Нефть Brent поддержала статистика Минэнерго США - запасы нефти в стране неделей ранее упали на 9,233 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,4-3 млн). Трейдеры также продолжили следить за событиями на Ближнем Востоке и ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды.

Акции ПАО "ОГК-2" (-4,8%) упали на новостях о допэмиссии бумаг компании - Совет директоров на заседании 30 января рассмотрит вопрос о порядке определения цены размещения дополнительных акций. В октябре 2023 года акционеры "ОГК-2" одобрили допэмиссию 48,3 млрд акций номинальной стоимостью 17,5 млрд руб. (0,3627 руб. за акцию), причем акции будут размещены по закрытой подписке в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг" (входит в "Газпром энергохолдинг", как и сама "ОГК-2").

В четверг рынок акций РФ умеренно просел в рамках продолжающейся на неделе коррекции после роста с начала года, игроки предпочли сократить позиции из-за опасений новых антироссийских санкций ЕС. Индекс МосБиржи просел ниже 3160 пунктов, причем откат сдержало ослабление рубля, в то время как выросли внешние фондовые площадки и нефть (Brent превысила $81 за баррель) на фоне сильной статистики по ВВП США. В лидерах падения выступили расписки Ozon (-1,3%), в лидерах роста - акции "Яндекса" (+4,7%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг оставил неизменными все три ключевые процентные ставки и дал жесткий сигнал о длительном сохранении неизменности ставок для возвращения инфляции к целевому уровню 2%.

По данным Минторга США, ВВП США в IV квартале увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы, тогда как аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2% (согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch).

Добыча нефти в Штатах упала неделей ранее на 1 млн б/с (до 12,3 млн б/с) из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин. Еще неделей ранее объем производства достигал исторического максимума.

В пятницу рынок акций РФ подрос в район 3163 пункта по индексу МосБиржи рамках умеренной коррекции на фоне ослабления рубля (доллар поднялся к 89,8 руб./$1) и высокой нефти (Brent проторговывала отметку $82 за баррель), лидировали в росте акции "Яндекса" (+4,1%).

Нефть на неделе выросла на фоне напряженности на Ближнем Востоке, новостей о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленных Китаем мер стимулирования экономической активности, что несколько улучшило настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

В период с 22 по 26 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции ПАО "Артген" (-7%), "Распадской" (-6%), "ОГК-2" (-4%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Россети Сибирь" (+30%), "ТГК-14" (+15%), "Яндекса" (+12%).

Рынок акций РФ в конце января - начале февраля может сохранить попытки подъема в условиях выросшей нефти и дивидендных ожиданий. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3150-3250 пунктов, для индекса РТС - 1100-1180 пунктов с оглядкой на вероятное ослабление рубля после прохождения пика налоговых платежей, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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