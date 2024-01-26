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26 января 2024 года 19:30

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 26 января. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для "длинных" выпусков евробондов РФ практически не изменились, так как в данном сегменте рынка отсутствовал ярко выраженный тренд, в то время как спреды "среднесрочных" бумаг заметно сузились за счет активного роста котировок отечественных облигаций данной срочности, отмечают эксперты.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после заметного падения неделей ранее в понедельник продемонстрировали небольшой рост в рамках коррекции.

Цены отечественных евробондов "дальнего" сегмента во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение американских гособлигаций в преддверии публикации важных статданных. При этом среднесрочные выпуски евробондов РФ показали заметный ценовой рост.

В четверг Минторг США должен был обнародовать предварительные данные о динамике ВВП страны в четвертом квартале 2023 года, а в пятницу - данные о доходах и расходах населения за декабрь, а также индекс потребительских цен PCE Core (ключевой индикатор инфляции для Федеральной резервной системы) за последний месяц прошлого года. Кроме того, участники рынка ждали объявления итогов первого в 2024 году заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 января осталась относительно спокойной на фоне боковой динамики котировок US Treasuries в преддверии публикации важных статданных. При этом согласно опубликованным в среду данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе достиг самой высокой отметки за 15 месяцев. Индикатор поднялся до 50,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта в прошлом месяце, согласно предварительным данным S&P Global (аналитики не ожидали изменения). PMI в сфере услуг в этом месяце увеличился до 52,9 пункта (максимум за семь месяцев) с 51,4 пункта в декабре, сводный показатель - до 52,3 пункта с 50,9 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов говорит об улучшении ситуации в отрасли.

В четверг цены US Treasuries вновь продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая публикацию новой порции макроэкономической статистики. При этом динамика котировок "длинных" выпусков отечественных евробондов не имела ярко выраженной направленности, в то время как в среднесрочном сегменте вновь наблюдалась некоторая активность игроков на повышение.

ВВП США в октябре-декабре увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя всего на 2%. Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с третьим кварталом, когда он увеличился на 4,9%. В свою очередь число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 25 тыс. - до 214 тыс., говорится в отчете министерства труда. Эксперты в среднем ожидали повышения до 200 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 187 тыс.

В последний день недели рынок отечественных суверенных еврооблигаций вновь пребывал в безыдейном состоянии, в то время как котировки US Treasuries перешли к снижению. Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Консенсус-прогноз предполагал рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,4%. Тем временем индекс потребительских цен (индекс PCE) в декабре повысился на 0,2% относительно ноября и на 2,6% к декабрю предыдущего года. В обоих случаях динамика совпала с оценками аналитиков. Помесячный рост индекса PCE зафиксирован впервые за три месяца, а подъем в годовом сопоставлении остается самым медленным с начала 2021 года.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился в годовом выражении до минимальных почти за три года 2,9% с 3,2% месяцем ранее. Рынок в среднем ожидал подъема на 3%. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли за неделю на 0,43% - до 64,23% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 9,98% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 67,21% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 9,28% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости за пять дней 0,27%, подорожав до 35,85% от номинала (его доходность не изменилась и составила 14,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю почти на 3% - до 72,85% от номинала (их доходность опустилась на 125 базисных пунктов и составила 18,93% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2,2% - до 65,08% от номинала (доходность снизилась на 60 базисных пунктов и составила 17,75% годовых), а котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году взлетели на 26,8% - до 64,2% от номинала (доходность упала на 563 базисных пункта, составив 14,27% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1,7% - до 66,4% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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