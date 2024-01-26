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26 января 2024 года 19:38

Рынок акций РФ в пятницу консолидировался, неделю закрыл снижением индексов

Москва. 26 января. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и вернувшейся к росту нефти (Brent вечером поднялась к $82,4 за баррель после отката днем в район $81,7). Индекс МосБиржи закрепился выше 3160 пунктов на фоне ослабления рубля, лидировали в росте и по объемам торгов акции "Яндекса", прибавившие за неделю 12% и обновившие максимум с февраля 2022 года на ожиданиях завершения реструктуризации компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3163,21 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1109,95 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 89,78 рубля (+0,89 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1-1,8% на фоне роста доллара на 1,58 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Яндекса" (+4,1%, до 2877,4 рубля), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций провел пятницу в слабоволатильном ключе, как и предыдущие сессии торговой недели. Индекс МосБиржи не накопил достаточных сил для покорения отметки 3200 пунктов, хотя некоторую поддержку акциям в конце недели оказали ослабление рубля и выросшая нефть.

Рост осторожности в настроениях на уходящей неделе также могла вызвать активизация санкционного новостного фона, в частности, новости о подготовке ЕС очередного пакета антироссийских санкций. По завершении январского налогового периода на будущей неделе доллар может временно закрепиться выше 90 руб. Если цены на нефть хотя бы удержат текущие уровни, то акции экспортеров при такой конъюнктуре могут получить поддержку, полагает эксперт.

В понедельник "Группа Позитив" (MOEX: POSI) опубликует предварительные данные по отгрузкам за 2023 год, "Норникель" - операционные результаты за IV квартал. Прогноз по индексу Мосбиржи на понедельник - 3125-3225 пунктов, считает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что рынок акций РФ не нашел повода для изменения смешанной динамики.

Индекс МосБиржи в пятницу незначительно подрос, скорее всего, на ожиданиях сильных финансовых результатов компаний и дивидендов. В то же время разногласия во властных структурах и ЦБ РФ относительно необходимости продления до конца года требований для экспортеров по продаже валютной выручки оказали давление на рубль, что рикошетом ударило по индексу РТС.

Цена нефти Brent днем в пятницу снижалась в рамках коррекции, но вечером вернулась к росту и вновь превысила $82 за баррель. Лидерами роста в пятницу на фондовом рынке оказались расписки "Яндекса" без новостей, но, скорее всего, в ожидании завершения реструктуризации компании и ее редомициляции в Россию.

"Прогнозируем, что в понедельник индекс Мосбиржи будет по-прежнему колебаться в коридоре 3100-3200 пунктов", - считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций все еще испытывает сложности с преодолением 3200 пунктов по индексу МосБиржи из-за недостатка значимых драйверов по наиболее ликвидным бумагам. Тем не менее, дивидендные ожидания в банковском (Сбербанк (MOEX: SBER), банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB)), нефтегазовом (практически все основные компании), телекоммуникационном (МТС и "Ростелеком" (MOEX: RTKM)), металлургическом ("Северсталь", "Селигдар" (MOEX: SELG)) и строительном ("Группа ЛСР" (MOEX: LSRG)) секторах помогают как минимум стабилизировать рынок и время от времени приводят к активизации покупок в отдельных эмитентах.

В конце января и в феврале в РФ также активизируется сезон квартальных результатов: публикация итоговых операционных отчетностей за 2023 год в ближайшие дни запланирована "Норникелем", "Группой Позитив", "Полиметаллом", "РусГидро", "Самолетом" и "Северсталью". На макроэкономическом фронте выйдут данные по промышленному производству России за декабрь.

Цены на нефть Brent на неделе смогли прервать краткосрочный "боковик" и поднялись к максимуму с ноября 2023 года на ожиданиях усиления спроса на ресурс в Китае. Для развития восходящего движения котировкам Brent понадобится стабилизироваться выше $82,50 за баррель со следующей целью роста $84,5 за баррель. На следующей неделе пройдет заседание ОПЕК+, на котором страны наверняка подтвердят свою приверженность поддержанию сбалансированности рынка и не изменят текущий уровень сокращения нефтедобычи, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков ИК "Риком-Траст", в вопросе редомициляции "Яндекса" остается много неясностей: нет решения акционеров по изменению долей владения в капитале группы, нет решения по процедуре обмена акций (с указанием сроков и коэффициентов обмена) и нет решения по алгоритму проведения редомициляции.

Для держателей расписок "Яндекса" в российском правовом поле возникает парадоксальная ситуация. При положительном решении об участии иностранных владельцев бумагами компании в конвертации есть риск активной продажи ими бумаг на российском рынке, что приведет к снижению цен. В противном случае и расписки, и в будущем акции МКПАО "Яндекс" с меньшей вероятностью будут терять в цене. Получается, что российским инвесторам "Яндекса" выгоднее, если иностранные владельцы расписок группы будут исключены из процедуры конвертации технически. Налицо конфликт интересов, но сейчас ситуация складывается именно так, полагают в "Риком-Трасте".

"Мы рекомендуем пока держать бумаги "Яндекса", поскольку видим вероятность, что редомициляция имеет долгосрочно позитивный эффект для бумаг компании. Похожая история была с компанией "Полиметалл": когда она принимала решение выделить часть активов и передать их в казахскую юрисдикцию, часть активов осталась в российской юрисдикции", - отмечают эксперты "Риком-Траста".

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, Австралия не работает, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), выросла Европа (индексы DAX, FTSE и CAC 40 прибавили 0,2-1,5%), в США нет единого вектора (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,4%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказал слабый прогноз Intel Corp. (SPB: INTC) на первый квартал, который вызвал падение акций компании почти на 11% в ходе дополнительной сессии в четверг. Это повлекло за собой снижение технологического сектора в Азии, пишет Trading Economics.

По данным Минторга США, доходы населения страны в декабре 2023 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,7%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,4%. В ноябре доходы американцев выросли на 0,4%, расходы - на 0,2%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в декабре повысился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,6% к декабрю прошлого года. В обоих случаях динамика совпала с оценками аналитиков.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце ускорился в помесячном выражении до 0,2% с 0,1% в ноябре, но замедлился в годовом до минимальных почти за три года 2,9% с 3,2%. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2% и 3% соответственно.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены отыграли все дневные коррекционные потери, неделя завершается максимальным ростом с октября.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,4 за баррель (-0,02% и +3% накануне), мартовская цена WTI - $77,22 за баррель (-0,2% и +3% в четверг).

С начала января цены на нефть выросли на 7-7,5% на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку на этой неделе оказали новости о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленные Китаем меры стимулирования экономической активности, улучшившие настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли в пятницу акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+9,8%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+9%), ПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+5,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (+4,8%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+4,8%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+3,1%).

Подешевели акции ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) (-7,5%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-4,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,4%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,98 млрд рублей (из них 11,01 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 4,06 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,58 млрд рублей на акции "ВК").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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