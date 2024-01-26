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26 января 2024 года 19:35

Рубль в пятницу заметно подешевел к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными днями

Москва. 26 января. Доллар США, евро и китайский юань уверенно подросли на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций перед выходными днями.

Курс доллара США составил 89,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 84,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,42 руб./EUR1, подорожав на 90,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 87,09 копейки, до 93,19 руб. Курс китайского юаня увеличился на 10,8 копейки - до 12,49 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в пятницу заметно подешевел к основным мировым валютам на закрытии позиций перед выходными днями. В предыдущие дни рубль укреплялся благодаря подготовке компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий понедельник, 29 января. Кроме того, поддержку рублю оказывали обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила.

Обязательная репатриация и продажа валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенная президентским указом осенью прошлого года, оказалась действенной мерой, благодаря которой снизилась волатильность на рынке, и ее целесообразно продлить, заявил накануне вечером помощник главы государства Максим Орешкин.

Требование было введено на срок до 30 апреля 2024 г. На этой неделе правительство сообщило, что предложит продлить действие мер, предусмотренных указом, до конца текущего года. Против пролонгации выступает Банк России.

Помощник президента согласен с предложением продлить действие требования.

"Правительство инициировало эту меру (минувшей осенью - ИФ), правительством сделан очень глубокий анализ последствий, к которым она привела. Вы знаете, что в соответствии с указом расширены полномочия Росфинмониторинга соответствующим образом. Информация из компаний поступает, и очевидно, принятие этого решения привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла. То, на что и был расчет, очевидно, мера эффективна. Соответственно, я со своей стороны буду поддерживать продление", - сказал Орешкин журналистам.

"Российская валюта сегодня показала снижение, потеряв c открытия более 80 копеек в паре с долларом. Слабость, вероятно, связана с окончанием налогового периода и достижением рубля в предыдущие недели локальных максимумов. Краткосрочно поддержку рублю оказывает обязательная продажа валютной выручки экспортерами и продажа валюты ЦБ в рамках бюджетного правила", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль с открытия планомерно дешевеет, обновив недельный минимум. В середине торгов валюты в рамках коррекции заметно откатились от достигнутых вершин, но быстро вернулись к ним. Давление на рубль оказывает завершение первого в этом году ежемесячного налогового периода. В понедельник будет пик фискальных платежей экспортеров. Скорее всего, для этих целей большинство компаний уже продало иностранную валюту. В результате этого дополнительное ее предложение уходит с рынка. Рубль в целом не сумел воспользоваться фактором налогового периода, так и не показав ощутимого укрепления. Ранее это было признаком новой волны ослабления рубля. Правда, скорость такого движения будет ограничена по-прежнему жесткой монетарной политикой ЦБ РФ, а также большими обязательствами экспортеров по репатриации и продаже на внутреннем рынке валютной выручки", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль остается стабильным, несмотря на слабую оценку платежного баланса за 2023 год и значительное снижение счета текущих операций (СТО). Данную статистику опубликовал Банк России. По сравнению с 2022 годом СТО сократился на 80%. Соответственно, поступление валютной выручки сократилось. При этом на рынке не наблюдается резкого снижения курса рубля из-за целого ряда мер поддержки. В первую очередь, на фоне жесткой монетарной политики, значительного объема продажи валюты со стороны ЦБ и Минфина, а также действующего указа о реализации валютной выручки экспортерами", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Внимание участников глобального рынка в пятницу направлено на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,4%.

Тем временем в том же отчете говорится, что индекс потребительских цен (индекс PCE) в декабре повысился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,6% к декабрю прошлого года. В обоих случаях динамика совпала с оценками аналитиков. Помесячный рост индекса PCE зафиксирован впервые за три месяца, а подъем в годовом сопоставлении остается самым медленным с начала 2021 года.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился в годовом выражении до минимальных почти за три года 2,9% с 3,2% месяцем ранее. Рынок в среднем ожидал подъема на 3%.

Данные Минторга США, опубликованные накануне, показали неожиданно сильный подъем американской экономики в четвертом квартале - на 3,3% в пересчете на годовые темпы при прогнозе рынка в 2%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), тем временем, оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг. Базовая ставка по кредитам сохранена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

В заявлении, опубликованном регулятором по итогам заседания, осталась фраза о том, что "будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность".

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что совет управляющих считает преждевременным обсуждать смягчение денежно-кредитной политики.

"У нас есть консенсус, что говорить о снижении ставок пока рано", - сказала Лагард.

При этом глава ЕЦБ отметила, что не отказывается от своих слов о возможном уменьшении ставок летом текущего года. Она уклончиво ответила на вопрос, считает ли она "невозможным" смягчение политики в апреле.

Тон заявлений Лагард был воспринят трейдерами как сигнал того, что ЕЦБ может опустить ставки раньше лета, отмечает Bloomberg. Вероятность их снижения в апреле теперь оценивается трейдерами в 90% против 60% в последние дни.

Цены на нефть улучшили динамику вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке и ослабления доллара США, что увеличивает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составила $82,38 за баррель, что на 0,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,25%, до $77,16 за баррель.

По итогам недели обе марки прибавляют более 5%.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 85,97 копейки, до 89,5159 руб./$1, и увеличил курс евро на 45,8 копейки, до 97,0945 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 75,65 копейки по отношению к четвергу и составил 89,4023 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 80,61 копейки и составил 89,5476 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 526,703 млн, из которых $451,482 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 075,221 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 36,5 копейки, до 96,9393 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 43,1 копейки, до 97,1619 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR496,418 млн, из которых EUR174,952 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR321,466 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 января поднялась на 2 базисных пункта - до 16% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в пятницу на 3 базисных пункта - до 15,53% годовых, на три месяца - поднялась относительно четверга на 3 базисных пункта, до 15,27% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 13,69% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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