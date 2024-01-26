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26 января 2024 года 18:33
Курс рубля будет стремиться в диапазон 85-87 руб./$1 на горизонте ближайших недель - ПСБ
Курс рубля будет стремиться в диапазон 85-87 руб./$1 на горизонте ближайших недель, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Основные фундаментальные факторы, оказывающие поддержку рублю, сохраняют свою актуальность, - отмечается в комментарии. - Цена на нефть Brent к концу недели вернулась в диапазон $80-85 за баррель. В условиях сохраняющегося действия валютного контроля в начале февраля можно ожидать увеличения предложения со стороны экспортеров. Ключевая ставка остается высокой и консенсус-прогноз предполагает ее сохранение на уровне 16% на ближайшем заседании Совета директоров Банка России, что должно сдерживать спрос. В этих условиях мы не видим серьезных оснований для существенного ослабления рубля с текущих уровней. Более того, мы по-прежнему склонны ожидать возобновления укрепления рубля в ближайшие одну-две недели. Курс доллара может стремится к минимумам января - в область 85-87 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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26 января 2024 года 20:12
Рынок акций РФ в третьей декаде января сохранил коррекционные настроения из-за выборочной фиксации прибыли игроками после активного роста в начале года, сдерживали покупателей ожидания новых антироссийских санкций ЕС. Внешние фондовые площадки, тем временем, сохраняли "бычий" настрой благодаря снижению опасений общемировой рецессии, также выросла нефть (Brent обновила максимум с начала года, протестировав $82 за баррель). читать дальше
.26 января 2024 года 19:38
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.26 января 2024 года 19:35
Москва. 26 января. Доллар США, евро и китайский юань уверенно подросли на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций перед выходными днями. читать дальше
.26 января 2024 года 19:30
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 26 января. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для "длинных" выпусков евробондов РФ практически не изменились, так как в данном сегменте рынка отсутствовал ярко выраженный тренд, в то время как спреды "среднесрочных" бумаг заметно сузились за счет активного роста котировок отечественных облигаций данной срочности, отмечают эксперты. читать дальше
.26 января 2024 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Construction Bank (CCB) класса H с целевой ценой HKD5,65 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 21,7%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы бизнеса China... читать дальше
.26 января 2024 года 18:01
Индекс Мосбиржи может попробовать подняться выше уровня в 3200 пунктов на следующей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Учитывая наш позитивный взгляд на рынок нефти и ожидания небольшого ослабления рубля, мы считаем, что индекс Мосбиржи может попробовать подняться выше отметки 3200... читать дальше
.26 января 2024 года 16:58
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $300 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Котировки бумаг эмитента упали на 3% на расширенных торгах после публикации финансовых результатов за 4К23. Выручка увеличилась на 8,8% -... читать дальше
.26 января 2024 года 16:28
Акции "КАМАЗа" интересны для долгосрочных инвестиций, фундаментальная оценка компании позитивна, сообщается в материале главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец. "Эмитент сообщил о росте реализации автобусов и электробусов в 2023 году, при этом доля компании на рынке электробусов... читать дальше
.26 января 2024 года 15:42
Акции "Юнипро" можно рассматривать для покупки, операционные результаты компании за 2023 год, позитивны, в секторе электроэнергетики эти бумаги одни из самых дешевых, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания в 2023 году увеличила производство электроэнергии на 4,8% по... читать дальше
.26 января 2024 года 15:32
Москва. 26 января. Доллар США, евро и китайский юань уверенно укрепляются на Московской бирже днем в пятницу; рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть и перед выходными днями. читать дальше
.26 января 2024 года 15:08
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют позитивную оценку акций Henderson на горизонте года с прогнозной стоимостью 810 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста 35% с текущего уровня, сообщается в обзоре. "EBITDA и чистая прибыль предварительных результатов эмитента по МСФО... читать дальше
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.26 января 2024 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices (AMD) с целью $202 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: $170, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых... читать дальше
.26 января 2024 года 13:40
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций "ММК", целевая цена при этом сохранена на уровне 66 рублей за бумагу, говорится в обзоре банка. "MMK"опубликовал операционные результаты за 4К23 и весь 2023 год. На наш взгляд, представленные показатели выглядят достаточно нейтрально; при... читать дальше
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"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 721,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,7%, стоп-приказ: 681,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, акции... читать дальше
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