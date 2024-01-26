Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Visa

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $300 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Котировки бумаг эмитента упали на 3% на расширенных торгах после публикации финансовых результатов за 4К23. Выручка увеличилась на 8,8% - до $8,63 млрд (консенсус-прогноз составлял $8,55 млрд), а скорректированная прибыль в расчете на акцию в $2,41 превысила ожидавшиеся $2,34. Мы положительно оцениваем отчетность Visa, а снижение котировок связываем с предупреждением компании о замедлении роста платежей в январе", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.