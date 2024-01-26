Рубль днем заметно дешевеет к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными днями

Москва. 26 января. Доллар США, евро и китайский юань уверенно укрепляются на Московской бирже днем в пятницу; рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 89,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 82,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,51 руб./EUR1, подорожав на 99,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 89,9 копейки, до 93,25 руб. Курс китайского юаня увеличился на 9,9 копейки - до 12,48 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем заметно дешевеет к основным мировым валютам на фоне негативной динамики цен на нефть и закрытии позиций перед выходными днями. В предыдущие дни рубль укреплялся благодаря подготовке компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий понедельник, 29 января. Кроме того, поддержку рублю оказывали обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила.

Обязательная репатриация и продажа валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенная президентским указом осенью прошлого года, оказалась действенной мерой, благодаря которой снизилась волатильность на рынке, и ее целесообразно продлить, заявил накануне вечером помощник главы государства Максим Орешкин.

Требование было введено на срок до 30 апреля 2024 г. На этой неделе правительство сообщило, что предложит продлить действие мер, предусмотренных указом, до конца текущего года. Против пролонгации выступает Банк России.

Помощник президента согласен с предложением продлить действие требования.

"Правительство инициировало эту меру (минувшей осенью - ИФ), правительством сделан очень глубокий анализ последствий, к которым она привела. Вы знаете, что в соответствии с указом расширены полномочия Росфинмониторинга соответствующим образом. Информация из компаний поступает, и очевидно, принятие этого решения привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла. То, на что и был расчет, очевидно, мера эффективна. Соответственно, я со своей стороны буду поддерживать продление", - сказал Орешкин журналистам.

Вероятна дальнейшая консолидация курса рубля в диапазоне 87,5-90 за доллар, прогнозирует руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль проигнорировал рост нефти и приближение пика налоговых выплат. Сейчас корреляция российской валюты с сырьевым рынком не очень ярко выражена, а многие экспортеры стараются "размазать" продажу валютной выручки на весь месяц, не откладывая это на последние дни перед уплатой налогов, - отмечает эксперт. - Следует также помнить, что расчеты за свыше 40% российского экспорта осуществляется за рубли, поэтому эффект налогового периода будет проявляться в рубле не так сильно, как еще в начале прошлого года. В целом же ожидаем продолжения периода стабильности рубля. Пока все говорит о том, что пара "доллар-рубль" хочет осесть в диапазоне 87,5-90 руб./$1. При появлении позитивных поводов, например, принятии решения о продлении обязательной продажи валютной выручки рядом экспортеров до конца года, не исключаем пробой этого диапазона вниз".

Потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Судя по всему, фактор налогового периода не оказывает существенной поддержки рублю в связи с тем, что экспортеры заранее продавали выручку для уплаты налогов, - отмечают эксперты. - При этом, помимо выросшего спроса на валюту, в моменте давление на рубль может оказывать временное снижение экспорта нефтепродуктов после ряда аварий на российских НПЗ. В пятницу курс "доллар-рубль" находится у 89,1 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Курс еще способен вернуться ниже 89 руб./$1 на фоне налогового периода, но потенциал дальнейшего существенного укрепления рубля пока видится ограниченным".

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль" составит в пятницу 88,5-90 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Основные валюты в четверг укрепились к рублю до уровня середины прошлой недели - доллар стоил 88,9 руб., а юань - 12,4 руб., - напоминает эксперт. - По нашему мнению, импортеры по мере исчерпания товарных запасов, остававшихся с конца прошлого года, стали предъявлять больший спрос на иностранную валюту и активнее осуществляют трансграничные переводы. Несмотря на приближение налогового периода, объем торгов в паре "доллар-рубль" на этой неделе ниже по сравнению с предыдущей. Утром доллар подорожал до 89,2 руб./$1. Допускаем, что экспортеры в пятницу также будут не активны. При этом цена на нефть выросла до $82,1 за баррель Brent, что может оказать поддержку рублю. Ориентируемся, что доллар будет сегодня торговаться в пределах 88,5-90 рублей".

Внимание участников глобального рынка в пятницу направлено на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (16:30 МСК).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что рост индекса PCE в прошлом месяце остался на уровне декабря - 2,6% в годовом выражении. Повышение индикатора базовой инфляции (PCE Core), как ожидается, замедлилось до 3% с 3,2%.

Данные Минторга США, опубликованные накануне, показали неожиданно сильный подъем американской экономики в четвертом квартале - на 3,3% в пересчете на годовые темпы при прогнозе рынка в 2%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), тем временем, оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг. Базовая ставка по кредитам сохранена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

В заявлении, опубликованном регулятором по итогам заседания, осталась фраза о том, что "будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность".

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что совет управляющих считает преждевременным обсуждать смягчение денежно-кредитной политики.

"У нас есть консенсус, что говорить о снижении ставок пока рано", - сказала Лагард.

При этом глава ЕЦБ отметила, что не отказывается от своих слов о возможном уменьшении ставок летом текущего года. Она уклончиво ответила на вопрос, считает ли она "невозможным" смягчение политики в апреле.

Тон заявлений Лагард был воспринят трейдерами как сигнал того, что ЕЦБ может опустить ставки раньше лета, отмечает Bloomberg. Вероятность их снижения в апреле теперь оценивается трейдерами в 90% против 60% в последние дни.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю максимальным ростом с октября.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $82 за баррель, что на 0,52% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,8%, до $76,73 за баррель.

Накануне оба контракта подорожали более чем на 3% и завершили торги на максимумах с конца ноября. На этой неделе как Brent, так и WTI увеличились в цене более чем на 4%.

Цены на нефть повышались в январе на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку на этой неделе оказали новости о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленные Китаем меры стимулирования экономической активности, улучшившие настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

С начала января цены на нефть выросли на 6,5-7%.