Акции Юнипро можно рассматривать для покупки - ПСБ

Акции "Юнипро" можно рассматривать для покупки, операционные результаты компании за 2023 год, позитивны, в секторе электроэнергетики эти бумаги одни из самых дешевых, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания в 2023 году увеличила производство электроэнергии на 4,8% по сравнению с 2022 годом, до 56,55 млрд кВт.ч. Увеличение выработки в отчетном периоде вызвано ростом электропотребления в обеих ценовых зонах, сообщила компания. Согласно материалам, опубликованным на сайте компании, отпуск тепловой энергии снизился на 1,18%, до 1,93 млн Гкал. Незначительное снижение отпуска тепла обусловлено погодными факторами, отметили в энергокомпании. Операционные результаты компании оцениваем позитивно. В секторе электроэнергетики эти бумаги одни из самых дешевых, и можно рассмотреть их для покупки, хотя в целом отдаем предпочтение бумагам "Интер РАО", - указывают эксперты.

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