S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4865-4910п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4865-4910 пунктов в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Баланс рисков на день умеренно негативный, преимущественно из-за давления отчета Intel на акции других чипмейкеров, а волатильность ожидается на уровне средней. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 4865-4910 пунктов, - указывает эксперт в комментарии. - Индекс тестирует верхнюю границу крупного равноудаленного канала, берущего свое начало с минимума октября 2022 года. Кроме того, уровень 4900 пунктов, значимый с психологической точки зрения, продолжает служить ближайшим сопротивлением. Индикатор RSI ушел в зону перекупленности. Явно просматриваемых разворотных паттернов по S&P 500 не наблюдается, но по Nasdaq 100 видим "медвежью" свечную формацию. Вероятна локальная коррекция ограниченного масштаба. Ближайшая зона поддержки для S&P 500 - 4800-4820 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.