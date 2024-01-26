"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $202

"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices (AMD) с целью $202 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: $170, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 года 30 января. Аналитики ожидают, что выручка составит $6,13 млрд, а прибыль на акцию - $0,77, и рассчитывают, что отчетность компании будет позитивно воспринята рынком благодаря прогнозам менеджмента на следующий квартал на фоне повышенного спроса на чипы для ИИ.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в долгосрочном восходящем тренде выше пересечения 50 и 200-дневных скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $202. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $170 риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,20", - указывают в "Финаме".

AMD - американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, а также чипсетов.

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