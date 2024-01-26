"Цифра Брокер" рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с целевой ценой 8700 руб

"Цифра Брокер" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 8700 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале экспертов брокера.

"Акции "ЛУКОЙЛа" одни из самых популярных в портфелях розничных инвесторов, - пишут аналитики. - Компания демонстрирует высокие темпы роста, платит щедрые дивиденды, а внушительная денежная позиция на балансе позволяет надеяться на обратный выкуп акций. Компания располагает доказанными запасами углеводородов в девяти странах мира, основная часть которых относится к категории традиционных (добываемых путем бурения скважин). Это важнейшее конкурентное преимущество, обеспечивающее "ЛУКОЙЛу" низкие удельные расходы на разработку и добычу. Несмотря на снижение выручки, "ЛУКОЙЛ" добился рекордного роста EBITDA и чистой прибыли в первом полугодии 2023 года, и мы полагаем, что результаты за второе полугодие окажутся еще выше благодаря более высоким ценам на нефть и слабому рублю".

Эксперты провели оценку справедливой стоимости "ЛУКОЙЛа" на основе сравнительного анализа с российскими и зарубежными аналогами по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA. "Компания выглядит недооценённой как по отношению к российским нефтяным компаниям, так и в сравнении с аналогами на развивающихся рынках, даже с учетом дисконта за региональный риск в размере 20%, - делают вывод аналитики. - Наша средневзвешенная оценка определяется в соотношении 60/40 по мультипликаторам российских и зарубежных аналогов и находится выше 8700 руб. за акцию".

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