"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Юнипро" и целевую цену на уровне 3 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 42% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Юнипро" опубликовала операционные результаты за 4К23. - указывает аналитик Дмитрий Булгаков. - Производство электроэнергии выросло на Шатурской и Смоленской электростанциях и незначительно снизилось на Сургутской. Компания показала рост производства за 4К23 и за 12М23. Сейчас "Юнипро" находится в "заморозке": в компании введено внешнее управление, и перспективы пока расплывчаты. Тем не менее, у нас позитивный взгляд на компанию - фундаментально у "Юнипро" положительный свободный денежный поток, и объем наличных денежных средств будет расти".

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