Рынок акций РФ утром подрос к 3170п по индексу МосБиржи во главе с "Яндексом" на фоне ослабления рубля

Москва. 26 января. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля и подорожавшей накануне вечером нефти (Brent превысила $82 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают разнополярные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся в район 3170 пунктов во главе с бумагами "Яндекса".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3167,95 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1119,58 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 89,18 рубля (+0,29 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+3,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,8%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", общая картина по индексу МосБиржи не поменялась: широкий полугодовой боковик с поддержкой 3000 пунктов и верхним сопротивлением 3300 пунктов по-прежнему актуален. Однако сейчас в фокусе промежуточный уровень 3150 пунктов, пробитие которого вниз приведет к коррекции в сторону 3000 пунктов, а как закрепление выше отметки 3200 пунктов даст шанс на продолжение роста. На американском рынке потенциал подъема сохраняется - приближается среднесрочная цель 5000 пунктов по индексу S&P 500.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, нефти Brent удалось закрепиться в диапазоне $80-85 за баррель, обновив 2-месячные максимумы на фоне сильных статданных из США и стимулов со стороны Китая, что может поднять спрос на сырье в ближайшие месяцы.

В четверг Brent подскочила выше $82 за баррель на фоне статданных о росте ВВП США в 4-м квартале на 3,3%, что указывает на сохраняющуюся устойчивость крупнейшего в мире потребителя топлива. Ранее сырье росло в цене на новостях о разворачивании Китаем больше денежных стимулов и планов предоставить еще больше мер по поддержке экономики. Все это усиливает аппетит инвесторов к риску и надежды на то, что спрос на сырую нефть значительно укрепится в этом году. Аналогичные прогнозы ранее в этом месяце давали ОПЕК и МЭА, отмечает Крылова.

Геополитическая нестабильность в Красном море несет опосредованное влияние на цены на нефть, так как реальных срывов поставок нет, но опасения так или иначе сохраняются. В пятницу в фокусе внимания будет ценовой индекс PCE за декабрь в США, который является одним из ключевых показателей инфляции для ФРС, которая на следующей неделе проведет заседание. Ожидается, что процентные ставки останутся неизменными, но важнее будет риторика регулятора. На следующей неделе при сохранении позитивного сантимента цены на нефть будут стремиться к верхней границе диапазона $80-85 за баррель, полагает Крылова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в пятницу утром настроения на мировых рынках смешанные. Китайские индексы скорректировались после роста на этой неделе, фьючерсы на американские индексы также показывают снижение. На российском рынке нельзя исключать фиксации прибыли игроками в преддверии выходных.

Годовая инфляция в РФ в период с 16 по 22 января 2024 года замедлилась до 7,37% с 7,44% неделей ранее, что, тем не менее, превышает целевой ориентир Банка России в 4%. Инфляционные ожидания населения в январе снизились до 12,7% с 14,2% в декабре. О снижении ставки на февральском заседании ЦБ РФ рассуждать преждевременно, что может объяснить отсутствие реакции рынка на замедление темпов роста потребительских цен, считают эксперты "Цифра брокер".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ситуация на рынке акций настораживает.

Индекс МосБиржи накануне протестировал поддержку 3150 пунктов, но закрылся выше - пробоя уровня не случилось. Однако сильным негативным моментом является то, что снижение происходило при росте нефти и ослаблении рубля к доллару. Нефть Brent вышла из боковика и потихоньку движется в сторону $83 за баррель. Нежелание рынка расти на дорожающей нефти и слабеющем рубле выглядит настораживающим. Однако базовый прогноз по-прежнему предполагает выход индекса МосБиржи из затянувшегося боковика вверх.

"Сегодня ждем спокойных торгов. Если рынок не получит негативных новостей, то он будет пытаться отыграть просадки двух последних дней", - считает Антонов.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-0,6% во главе с Dow, при этом S&P 500 (+0,5%) обновил исторический максимум по итогам пятой сессии подряд.

По данным Минторга США, ВВП страны в октябре-декабре увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 8% и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 615 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 645 тыс. с предварительно объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, Австралия не работает, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), нет единого вектора в Европе (индекс DAX просел на 0,2%, FTSE и CAC 40 подросли на 0,4-0,5%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,9%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказал слабый прогноз Intel Corp. (SPB: INTC) на первый квартал, который вызвал падение акций американской компании почти на 11% в ходе дополнительной сессии в четверг. Это повлекло за собой снижение технологического сектора в Азии, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после ралли накануне, неделя завершается максимальным ростом с октября.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $82,04 за баррель (-0,5% и +3% накануне), мартовская цена WTI - $76,79 за баррель (-0,7% и +3% в четверг).

Оба контракта завершили торги в четверг на максимумах с конца ноября. На этой неделе Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 4,9%.

С начала января цены на нефть выросли на 6,5-7% на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку на этой неделе оказали новости о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленные Китаем меры стимулирования экономической активности, улучшившие настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+10%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+9,8%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+8,2%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+5,9%).

Подешевели акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,2%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,8%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 11,95 млрд рублей (из них 4,99 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 758,12 млн рублей на бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) и 745,6 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).