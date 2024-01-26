.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цена нефти будет стремиться к верхней границе диапазона $80-85/барр. на следующей неделе - ПСБ
.
26 января 2024 года 11:24
Цена нефти будет стремиться к верхней границе диапазона $80-85/барр. на следующей неделе - ПСБ
Цена нефти будет стремиться к верхней границе диапазона $80-85 за баррель Brent на следующей неделе, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Крылова Екатерина. "Цены на нефть Brent держатся около двухмесячных максимумов, отыгрывая сильные статданные по США и стимулы со стороны Китая, что может поднять спрос на сырье в ближайшие месяцы, - пишет аналитик банка. - Геополитическая нестабильность в Красном море несет опосредованное влияние на цены на нефть, так как реальных срывов поставок нет, но опасения так или иначе сохраняются. В фокусе пятницы статистика по США, а именно ценовой индекс PCE за декабрь, который является одним из ключевых показателей инфляции для ФРС, которая на следующей неделе проведет заседание. Ожидается, что процентные ставки останутся неизменными (5,5%), но куда важнее будет риторика регулятора. Полагаем, что на следующей неделе, при сохранении позитивного сантимента, цены на нефть будут стремиться к верхней границе диапазона $80-85/барр.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
26 января 2024 года 18:01
Индекс Мосбиржи может попробовать подняться выше уровня в 3200 пунктов на следующей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Учитывая наш позитивный взгляд на рынок нефти и ожидания небольшого ослабления рубля, мы считаем, что индекс Мосбиржи может попробовать подняться выше отметки 3200... читать дальше
.26 января 2024 года 16:58
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $300 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Котировки бумаг эмитента упали на 3% на расширенных торгах после публикации финансовых результатов за 4К23. Выручка увеличилась на 8,8% -... читать дальше
.26 января 2024 года 16:28
Акции "КАМАЗа" интересны для долгосрочных инвестиций, фундаментальная оценка компании позитивна, сообщается в материале главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец. "Эмитент сообщил о росте реализации автобусов и электробусов в 2023 году, при этом доля компании на рынке электробусов... читать дальше
.26 января 2024 года 15:42
Акции "Юнипро" можно рассматривать для покупки, операционные результаты компании за 2023 год, позитивны, в секторе электроэнергетики эти бумаги одни из самых дешевых, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания в 2023 году увеличила производство электроэнергии на 4,8% по... читать дальше
.26 января 2024 года 15:32
Москва. 26 января. Доллар США, евро и китайский юань уверенно укрепляются на Московской бирже днем в пятницу; рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть и перед выходными днями. читать дальше
.26 января 2024 года 15:08
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют позитивную оценку акций Henderson на горизонте года с прогнозной стоимостью 810 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста 35% с текущего уровня, сообщается в обзоре. "EBITDA и чистая прибыль предварительных результатов эмитента по МСФО... читать дальше
.26 января 2024 года 14:27
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4865-4910 пунктов в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Баланс рисков на день умеренно негативный, преимущественно из-за давления отчета Intel на акции других чипмейкеров, а волатильность ожидается на... читать дальше
.26 января 2024 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices (AMD) с целью $202 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: $170, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых... читать дальше
.26 января 2024 года 13:40
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций "ММК", целевая цена при этом сохранена на уровне 66 рублей за бумагу, говорится в обзоре банка. "MMK"опубликовал операционные результаты за 4К23 и весь 2023 год. На наш взгляд, представленные показатели выглядят достаточно нейтрально; при... читать дальше
.26 января 2024 года 13:14
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 721,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,7%, стоп-приказ: 681,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, акции... читать дальше
.26 января 2024 года 12:45
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Procter & Gamble Co. с целевой ценой $160 за штуку, сообщается в комментарии заместителя директора аналитического департамента Георгия Ващенко. "Procter & Gamble представила итоги за второй квартал 2024 финансового года и провела... читать дальше
.26 января 2024 года 12:14
"Цифра Брокер" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 8700 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале экспертов брокера. "Акции "ЛУКОЙЛа" одни из самых популярных в портфелях розничных инвесторов, - пишут аналитики. - Компания демонстрирует высокие темпы... читать дальше
.26 января 2024 года 11:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Юнипро" и целевую цену на уровне 3 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 42% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Юнипро" опубликовала операционные результаты за 4К23. - указывает... читать дальше
.26 января 2024 года 11:40
Рынок акций РФ утром подрос к 3170п по индексу МосБиржи во главе с "Яндексом" на фоне ослабления рубля
Москва. 26 января. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля и подорожавшей накануне вечером нефти (Brent превысила $82 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают разнополярные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся в район 3170 пунктов во главе с бумагами "Яндекса". читать дальше
.26 января 2024 года 11:07
Потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Судя по всему, фактор налогового периода не оказывает существенной поддержки рублю в связи с тем, что экспортеры заранее продавали выручку для уплаты налогов, - отмечают эксперты. - При... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.