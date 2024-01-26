Цена нефти будет стремиться к верхней границе диапазона $80-85/барр. на следующей неделе - ПСБ

Цена нефти будет стремиться к верхней границе диапазона $80-85 за баррель Brent на следующей неделе, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Крылова Екатерина.

"Цены на нефть Brent держатся около двухмесячных максимумов, отыгрывая сильные статданные по США и стимулы со стороны Китая, что может поднять спрос на сырье в ближайшие месяцы, - пишет аналитик банка. - Геополитическая нестабильность в Красном море несет опосредованное влияние на цены на нефть, так как реальных срывов поставок нет, но опасения так или иначе сохраняются. В фокусе пятницы статистика по США, а именно ценовой индекс PCE за декабрь, который является одним из ключевых показателей инфляции для ФРС, которая на следующей неделе проведет заседание. Ожидается, что процентные ставки останутся неизменными (5,5%), но куда важнее будет риторика регулятора. Полагаем, что на следующей неделе, при сохранении позитивного сантимента, цены на нефть будут стремиться к верхней границе диапазона $80-85/барр.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.