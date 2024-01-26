Рубль может укрепиться до 88,5 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Рубль может укрепиться до 88,5 руб./$1 в пятницу, а котировки нефти, скорее всего, удержатся в диапазоне $81-82/барр., полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Похоже, что на рынке наблюдается повышенный спрос на валюту, - отмечают эксперты. - Возможно, это вызвано сообщениями о том, что стратегические компании могут получить право выкупать активы у нерезидентов без спецразрешения. В пятницу утром рубль на неликвидном рынке подешевел до 89,2 руб./$1. Для пары USD/RUB это уровень сопротивления, и в четверг экспортеры, видимо, увеличили продажи валюты, когда он был достигнут. Не исключено, что сегодня произойдет то же самое, и рубль может восстановиться до 88,5 руб./$1".

Баррель Brent подорожал в четверг на $2,39 до $82,43, констатируют в SberCIB. Рынок отыгрывал данные о снижении запасов и добычи нефти в США за предыдущую неделю. Оптимизма добавила предварительная оценка ВВП США за 4К23 - он вырос сильнее, чем ожидалось. Эксперты инвестбанка ожидают, что в пятницу цены на нефть удержатся в диапазоне $81-82/барр.

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