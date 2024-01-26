Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3150-3200п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3150-3200 пунктов на торгах в пятницу, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи в четверг смог удержаться выше отметки 3150 пунктов, - отмечает эксперт банка. - Лучше рынка также были финансовый и ИТ сектора. Что касается экспортёров, то ситуация в нефтегазовом секторе складывается непросто. Вчера лишь бумаги "Сургутнефтегаза" и "ЛУКОЙЛа" оказались в плюсе. Среди компаний горной добычи и металлургии отметим подскочившие бумаги "Мечела". Хуже остальных из бумаг сталелитейщиков были акции "НЛМК". Ожидаем, что в пятницу индекс Мосбиржи останется в диапазоне 3150-3200 пунктов. Поддержкой может выступить рост цен на нефть, Brent торгуется $82/барр., а также постепенное ослабление рубля. Если настроения на рынке существенно не ухудшатся, лучше остальных могут оказаться бумаги "ВК".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.