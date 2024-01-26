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26 января 2024 года 09:52

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в четверг на сильных корпоративных отчетностях и статистике, при этом S&P 500 обновил исторический максимум по итогам пятой сессии подряд. ВВП США в октябре-декабре увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2%.

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 8% и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 615 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 645 тыс. с предварительно объявленного ноябрьского уровня.

Вместе с тем фондовые индексы Японии, материкового Китая и Гонконга снижаются в ходе торгов в пятницу, только южнокорейский рынок демонстрирует позитивную динамику. Биржи Австралии закрыты в связи с праздничным днем. Негативное влияние на настроения инвесторов оказал слабый прогноз Intel на первый квартал, который вызвал падение акций американской компании почти на 11% в ходе дополнительной сессии в четверг. Это повлекло за собой снижение технологического сектора в Азии. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 1,34%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. И лишь южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК вырос на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу, корректируясь после 3%-ного подъема по итогам предыдущей сессии, и завершают неделю максимальным ростом с октября. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $82,07 за баррель, что на 0,44% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 3%, до $82,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,63%, до $76,87 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 3%, до $77,36 за баррель.

Оба контракта завершили торги в четверг на максимумах с конца ноября. На этой неделе Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 4,9%. С начала января нефтяные котировки выросли на 6,5-7%. Цены на нефть повышались в январе на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку на этой неделе оказали новости о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленные Китаем меры стимулирования экономической активности, улучшившие настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 января выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,207 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,803 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,02% и составил 105,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 879,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+0,4%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,35%) и "Эталон-Финанс-П03" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,28%), "Европлан-001Р-01" (-0,25%) и "АФК Система-1Р-10" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что КН ФПК "Гарант-инвест" завершила размещение 5-летнего выпуска облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Размещение займа продолжалось с августа 2023 года. Ставка 1-12-го купонов была установлена на уровне 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов - по 37,5% от номинала. В ноябре 2023 года эмитент выставил по выпуску оферту по соглашению с владельцами. Период предъявления бумаг к оферте пройдет с 5 по 12 марта 2025 года. Дата приобретения - 14 марта 2025 года. Количество приобретаемых бумаг - не более 4 млн штук, цена приобретения - 103% от непогашенной части номинала.

МФК "МигКредит" завершила размещение 3-летних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, ей соответствует доходность к годовой оферте на уровне 23,1% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения (по 4% от номинала начиная с 12-го купона), в результате его дюрация составит около 0,9 года.

ООО "Центр-резерв" установило ставки 1-48-го купонов 4-летних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей на уровне 19% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП") 29 января начнет размещение 4-летних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-4-го купонов составит 19% годовых, 5-8-го - 17,5% годовых, 9-12-го - 16% годовых, 13-16-го - 14,5% годовых. Купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ООО ПКФ "Мегатакт-НН" 30 января начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размещение продлится до 1 июля. Ставки 1-16-го купонов составят 20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Также установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов.

ЛК "Роделен" 8 февраля 11:00 до 16:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов - 17% годовых, 25-36-го купонов - 16% годовых, 37-48-го купонов - 15% годовых. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 18,37% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. В результате дюрация составит около 2,4 года. Техразмещение займа начнется 13 февраля и продолжится до 29 марта 2024 года или даты размещения последней облигации выпуска.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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