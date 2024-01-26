SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Юнипро

Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" на фоне умеренно позитивных операционных результатов компании за 2023 год, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Юнипро" опубликовала операционные результаты за 2023 год. Валовая выработка электроэнергии за год увеличилась на 4,8% г/г до 56,5 млрд кВт-ч, а тепловой энергии - сократилась на 1,2% до 1,9 млн Гкал. По итогам 2023 года результаты "Юнипро" почти совпали с нашими ожиданиями по выработке электроэнергетики (выше на 1%) и оказались чуть слабее по отпуску тепла (ниже на 2,4%). Мы считаем операционные показатели за 4К23 умеренно позитивными и подтверждаем оценку "покупать" акции "Юнипро" из-за их крайне низкой оценки, даже с учетом отсутствия дивидендов. Акции торгуются с прогнозным коэффициентом EV/EBITDA 2024о на уровне 0,8 при среднем 4,3 за 2019-2023 гг и текущем 2,4 для тепловой энергетики на 2024 год", - пишут аналитики инвестбанка Георгий Иванин и Никита Ковалев.

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