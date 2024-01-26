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26 января 2024 года 09:24

S&P 500 обновил рекорд 5-ю сессию подряд, Brent выше $82 за баррель

Индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд 5-ю сессии подряд. Фондовые индексы Японии и Китая снижаются вслед за акциями техкомпаний. Цены на нефть опускаются после 3%-го подъема накануне, Brent выше $82 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в четверг на сильных корпоративных отчетностях и статистике, при этом S&P 500 обновил исторический максимум по итогам пятой сессии подряд.

ВВП США в октябре-декабре увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 8% и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 615 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 645 тыс. с предварительно объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Цена акций International Business Machines (SPB: IBM) взлетела на 9,5% по итогам торгов. Скорректированная прибыль и выручка компании в четвертом квартале оказались выше ожиданий аналитиков. Также IBM дала хороший прогноз на текущий год.

Котировки акций Comcast Corp. (SPB: CMCSA) выросли на 3,4%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения повысил размер квартальных дивидендов на 6,9%, а также объявил бессрочную программу выкупа акций объемом $15 млрд. Кроме того, скорректированная прибыль и выручка компании в прошедшем квартале превзошли прогнозы аналитиков.

Кроме того, на 10,3% подскочила цена акций American Airlines Group (SPB: AAL). Авиаперевозчик получил скорректированную прибыль и выручку в минувшем квартале лучше ожиданий и дал сильный прогноз на 2024 год.

Seagate Technology (SPB: STX), выпускающая жесткие диски и другие решения для хранения данных, во втором квартале 2024 финансового года, который завершился 29 декабря, сократила чистый убыток в 1,7 раза. Стоимость бумаг компании поднялась на 2%.

Оператор казино и отелей Las Vegas Sands (SPB: LVS) в октябре-декабре получил чистую прибыль против убытка годом ранее, а также зафиксировал рост выручки в 2,6 раза (лучше прогноза). Акции компании прибавили в цене 1%.

Котировки бумаг Dow Inc. (SPB: DOW) поднялись на 3,5%. Химическая компания в прошедшем квартале получила прибыль без учета разовых факторов и выручку лучше ожиданий.

Woodward Inc. (SPB: WWD) повысила дивиденды на 14% и объявила buyback на $600 млн. На этой новости акции промышленной компании подорожали на 0,6%.

В то же время стоимость бумаг Tesla (SPB: TSLA) рухнула на 12,1%. Чистая прибыль производителя электромобилей в октябре-декабре удвоилась, однако скорректированный показатель и выручка не оправдали прогноз рынка.

Страховщик Humana Inc. (SPB: HUM) в четвертом квартале увеличил чистый убыток в 7 раз из-за повышения медицинских расходов, что вызвало падение котировок акций на 11,7%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 242,74 пункта (на 0,64%) и составил 38049,13 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 25,61 пункта (на 0,53%) - до 4894,16 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 28,58 пункта (на 0,18%) и достиг 15510,5 пункта.

Фондовые индексы Японии, материкового Китая и Гонконга снижаются в ходе торгов в пятницу, только южнокорейский рынок демонстрирует позитивную динамику.

Биржи Австралии закрыты в связи с праздничным днем.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказал слабый прогноз Intel Corp. (SPB: INTC) на первый квартал, который вызвал падение акций американской компании почти на 11% в ходе дополнительной сессии в четверг. Это повлекло за собой снижение технологического сектора в Азии, пишет Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 МСК опустился на 1,3%.

Лидерами снижения выступают акции представителей полупроводниковой отрасли Renesas Electronics (-7,9%), Advantest (-5,5%), Sumco (-4,9%), Screen Holdings (-3,8%), Lasertec (-3,2%).

Кроме того, дешевеют бумаги ритейлеров J. Front Retailing (-2,9%) и Fast Retailing (-0,5%), инвестиционно-технологической Softbank Group (-2,1%), производителя потребительской электроники Sony (-1%), выпускающей игровые приставки Nintendo (-0,8%).

При этом цена акций производителя цветных металлов Pacific Metals взлетела на 13,3%, интернет-компании Rakuten - на 2,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Значительное падение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции автодилера Zhongsheng Group, подешевевшие на 9%, производителя компьютеров Lenovo - на 8,8%, автомобильных BYD и Li Auto (SPB: LI) Inc. - на 4% и 3,7% соответственно, производителя оптики и чипов Sunny Optical Technology Group - на 3,8%.

Также снижается цена бумаг выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,2%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 1,4% и 2,7% соответственно, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - соответственно на 0,9% и 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК увеличился на 0,6%.

Цена акций сталелитейной Posco выросла на 3,6%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,4%.

В то же время котировки бумаг крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics Co. опустились на 0,5%.

Стоимость LG Electronics снизилась на 0,3%. Производитель потребительской электроники зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале, что стало неожиданностью для аналитиков.

Цены на нефть опускаются в пятницу, корректируясь после 3%-го подъема по итогам предыдущей сессии, и завершают неделю максимальным ростом с октября.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $82,04 за баррель, что на $0,39 (0,47%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $2,39 (3%), до $82,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,52 (0,67%), до $76,84 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $2,27 (3%), до $77,36 за баррель.

Оба контракта завершили торги в четверг на максимумах с конца ноября. На этой неделе Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 4,9%.

Цены на нефть повышались в январе на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку на этой неделе оказали новости о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленные Китаем меры стимулирования экономической активности, улучшившие настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

"Новостной поток этой недели почти полностью поддерживал цены на нефть, и мы видим ощутимый подъем котировок впервые за несколько месяцев", - отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, слова которого приводит MarketWatch.

С начала января цены на нефть выросли на 6,5-7%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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