Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс потребительского климата GfK по Германии в феврале (10:00 МСК);

- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в декабре (16:30 МСК);

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в декабре (18:00 МСК);

- квартальные результаты Caterpillar, American Express, Colgate-Palmolive.

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