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25 января 2024 года 19:35

Рубль в четверг немного подешевел к доллару и подрос к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 25 января. Доллар США немного укрепился, евро, напротив, слегка подешевел на Московской бирже по итогам четверга; рубль незначительно изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 88,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,51 руб./EUR1, подешевев на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 11,4 копейки, до 92,32 руб. Курс китайского юаня подрос на 3,3 копейки - до 12,38 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", по итогам четверга рубль продемонстрировал небольшую смешанную динамику в основных парах вслед за их движениями на глобальном рынке. Доллар существенно укрепляется к евро на рынке Forex после выхода предварительных данных по ВВП США за четвертый квартал, которые оказались значительно лучше прогнозов, а также по факту завершения заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который оставил неизменными все три ключевые процентные ставки.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Совет полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели", - говорится в пресс-релизе.

"Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность", - также отмечается в заявлении.

ЕЦБ считает преждевременным обсуждать смягчение денежно-кредитной политики, заявила его президент Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора. "У нас есть консенсус, что говорить о снижении ставок пока рано", - сказала Лагард.

При этом глава ЕЦБ отметила, что не отказывается от своих слов о возможном снижении ставок летом этого года. Ранее в этом месяце Лагард в Давосе заметила, что считает такое развитие событий "вероятным".

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 3,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch. Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с третьим кварталом, когда он увеличился на 4,9%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики, в октябре-декабре повысились на 2,8%. Госрасходы увеличились на 3,3%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в четвертом квартале вырос на 2% относительно предыдущих трех месяцев. В третьем квартале индикатор поднялся на аналогичную величину.

В пятницу Минторг США обнародует отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки американским ЦБ в марте в 46,2% против 75,6% месяц назад, по данным CME FedWatch.

"На торгах в четверг курс доллара США по отношению к рублю незначительно укрепился. Поддержку национальной валюте продолжит оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам (29 января) и решение Минфина сохранить требования об обязательной продаже валютной выручки. В ближайшие дни рубль останется на текущих уровнях, в диапазоне 88-88,8 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"В четверг большую часть дня торги на валютном рынке проходили относительно стабильно. Пара "доллар-рубль" в основном не выходила за уровни 88,4-88,8 руб./$1. Однако ближе к вечеру преимущество оказалось на стороне доллара, и курс поднялся выше 89 руб. Отметим, что укрепление во второй половине дня совпадало с ростом индекса USD на внешних рынках после выхода предварительных данных по ВВП США, рост которого в 4-м квартале 2023 года превысил прогнозы. Впрочем, на российском рынке ослабление рубля началось чуть раньше выхода американской статистики. Полагаем, что на данный момент была конвертирована лишь часть валютной ликвидности к предстоящим в начале следующей недели рублевым платежам в бюджет, однако не ожидаем от остаточных продаж валюты существенного укрепления рубля. В ближайшие дни диапазон торгов по паре "доллар-рубль" может составить 87,6-89,5 руб./$1", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть растут в четверг, держатся у максимальных отметок за восемь недель после новостей о падении добычи в США и новых экономических стимулах в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 1,25%, до $81,02 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,29%, до $76,05 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, рекордными темпами с середины августа и в четыре раза сильнее прогнозов аналитиков.

Добыча нефти в Штатах упала на 1 млн баррелей в сутки, до 12,3 млн б/с, из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин. Неделей ранее объем добычи достигал исторического максимума.

Именно сокращение добычи в США привлекло основное внимание трейдеров, говорится в обзоре Sevens Report Research, который цитирует Market Watch.

Суть в том, что неблагоприятная зимняя погода оказала на рынок нефти и нефтепродуктов США самое существенное влияние со времен резких холодов февраля 2021 года, отмечают эксперты.

Позитивным фактором для нефтяного рынка также стало сообщение ЦБ Китая о снижении нормы резервирования для банков, улучшившее настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 января на 37,33 копейки, до 88,6562 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,08 копейки, до 96,6365 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 37,53 копейки по отношению к среде и составил 88,6458 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 42,08 копейки и составил 88,7415 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 397,14 млн, из которых $337,335 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 059,805 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 50,38 копейки, до 96,5743 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 49,85 копейки, до 96,7309 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR513,786 млн, из которых EUR200,507 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR313,279 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 января осталась на прежнем уровне - 15,98% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в четверг на 2 базисных пункта - до 15,5% годовых, на три месяца - поднялась относительно среды на 4 базисных пункта, до 15,24% годовых, на шесть месяцев - увеличилась также на 4 базисных пункта, до 13,64% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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