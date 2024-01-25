Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок UST

Москва. 25 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок цен в рамках коррекции американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 63,85% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, составив 10,04% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,2% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,28% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличились за день на 3 базисных пункта - до 35,85% от номинала (доходность не изменилась, составив 14,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 72,94% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, составив 18,85% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 65,08% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 17,73% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 50,61% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 19,99% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 3 базисных пункта, до 65,25% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост в рамках коррекции, отыгрывая публикацию новой порции макроэкономической статистики.

ВВП США в октябре-декабре увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя всего на 2%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch. Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с третьим кварталом, когда он увеличился на 4,9%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в четвертом квартале вырос на 2% относительно предыдущих трех месяцев. В третьем квартале индикатор поднялся на аналогичную величину.

В свою очередь число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 25 тыс. - до 214 тыс., говорится в отчете министерства труда. Эксперты в среднем ожидали повышения до 200 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 187 тыс.