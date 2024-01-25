SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ТГК-1", сообщается в комментарии SberCIB Investment Research.

"По итогам 2023 года "ТГК-1" перевыполнила наш годовой прогноз валовой выработки электроэнергии на 5,5%, по теплу - на 4,2%, - отмечают аналитики Георгий Иванин и Никита Ковалев. - При этом мы сохраняем осторожный взгляд на компанию, принимая во внимание ограниченный потенциал роста (бумаги торгуются на 6% выше нашей целевой цены). Он вызван невозможностью выплаты дивидендов в обозримом будущем в связи с присутствием финской Fortum в капитале (29,5%), что снижает привлекательность бумаг".

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