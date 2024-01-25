"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China TCM

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Traditional Chinese Medicine Holdings (China TCM) с целевой ценой HKD3,70 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 24,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Препараты традиционной китайской медицины составляют почти треть от общего потребления лекарств на рынке КНР, - пишет аналитик Зарина Саидова. - Компания China Traditional Chinese Medicine Holdings поддерживает лучшие традиции этой многовековой науки. Власти Поднебесной не жалеют средств на развитие инфраструктуры в области китайской медицины, в стране стараются поддерживать данный сегмент, искать баланс между сохранением традиций в этой сфере и инновациями западной биофармы".

China Traditional Chinese Medicine Holdings - китайская фармацевтическая компания, специализирующаяся на препаратах традиционной китайской медицины (ТКМ) и входящая в структуру холдинга фармгиганта Sinopharm (China National Pharmaceutical Group).

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