SberCIB подтверждает оценку "покупать" для бумаг X5

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для бумаг X5 Retail Group на фоне опубликованных результатов эмитента за четвертый квартал 2023 года и позитивной оценки ускорения роста выручки, сообщается в комментарии аналитика инвестбанка Екатерины Усановой.

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