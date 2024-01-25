Рубль днем лишь слегка дешевеет к доллару и евро в ожидании стимулов с внешних рынков

Москва. 25 января. Доллар США и евро лишь слегка подрастают на Московской бирже днем в четверг; рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов для движения, в том числе, с внешних рынков.

Курс доллара США составил 88,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,62 руб./EUR1, подорожав на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 4,3 копейки, до 92,25 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 2,3 копейки - до 12,32 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем демонстрирует лишь незначительные колебания к основным валютам в ожидании новых стимулов, в том числе, с внешних рынков. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг проведет очередное заседание, по итогам которого, вероятно, не станет менять параметры денежно-кредитной политики.

В настоящее время базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Трейдеры практически на 100% уверены, что европейский регулятор сохранит ставки на прежнем уровне по итогам предстоящего заседания, отмечает Market Watch. Прогнозы в отношении следующих заседаний являются неоднородными, но в основном инвесторы склоняются к тому, что ЕЦБ приступит к снижению ставок в июне.

Внимание рынка будет направлено на заявления президента Европейского ЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания в четверг. На прошлой неделе Лагард заявила в Давосе, что ставки, вероятно, будут понижены летом текущего года.

В декабре ЕЦБ заявил, что видит возможность ускорения инфляции в еврозоне в краткосрочной перспективе.

"Совет управляющих полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение целевого показателя инфляции, - говорилось в заявлении ЕЦБ по итогам декабрьского заседания. - Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность".

Инфляция в еврозоне в декабре ускорилась впервые с апреля - до 2,9% в годовом выражении с 2,4% месяцем ранее. В то же время темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей замедлилось до минимальных с марта 2022 года 3,4% с 3,6% месяцем ранее.

Также трейдеры ждут предварительных данных о ВВП США за четвертый квартал, которые станут известны в 16:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что американская экономика выросла в октябре-декабре на 2% в пересчете на годовые темпы после подъема на 4,9% кварталом ранее.

В пятницу Минторг США обнародует отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки американским ЦБ в марте в 46,2% против 75,6% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до конца текущей недели, считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Доллар в среду торговался на уровне 88,3 руб./$1, что соответствует концу прошлой недели. К вечеру он укрепился до 88,6 руб./$1, - отмечает эксперт банка. - Юань был стабилен на отметке в 12,3 руб. Стабильность курсов основных валют, с нашей точки зрения, была обусловлена некоторым оживлением с начала этой недели спроса на валюту со стороны импортеров при более низкой активности экспортеров. Утром в четверг доллар пытался зафиксироваться на уровне ниже отметки в 88,5 руб./$1, юань стоил около 12,3 руб. Мы по-прежнему склонны считать, что у рубля есть потенциал для укрепления в оставшиеся дни этой недели. Этому может способствовать увеличение объема продажи валюты при приближении даты уплаты налогов и сборов (29 января). Если экспортеры не активизируются, то курс доллара может находиться в пределах 88-89 руб./$1".

Рубль, скорее всего, стабилизируется у отметки 89 руб./$1 в четверг, а нефть может торговаться в диапазоне $80-81 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Спрос на валюту пока остается значительным, - отмечают эксперты. - В среду стало известно, что стратегические предприятия могут получить право без спецразрешения покупать активы нерезидентов, которые уходят из России. По нашей оценке, нерезидентам принадлежат акции таких публичных компаний на несколько триллионов рублей. Таким образом, потенциальный выкуп этих долей может оказать давление на рубль в будущем. Однако сегодня рубль стабильно торгуется около 88,5 руб./$1 и может остаться около этого уровня".

Цены на нефть усилили рост днем в четверг на новостях о падении добычи в США и новых стимулах в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 1,07%, до $80,89 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,21%, до $75,99 за баррель.

Обе марки торгуются на максимальных отметках за 8 недель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, рекордными темпами с середины августа и в четыре раза сильнее прогнозов аналитиков.

Добыча нефти в Штатах упала на 1 млн баррелей в сутки, до 12,3 млн б/с, из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин. Неделей ранее объем добычи достигал исторического максимума.

Другим позитивным фактором для нефтяных котировок стало сообщение ЦБ Китая о том, что норма резервных требований (RRR) для банков страны будет снижена на 0,5 процентного пункта, что позволит высвободить долгосрочную ликвидность в размере около 1 трлн юаней ($140,85 млрд).